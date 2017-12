Kandidátku Novy do eurovolieb by mal viesť Kollár, píše SITA

O voľby do Európskeho parlamentu majú údajne záujem aj Jana Žitňanská a Juraj Droba.

15. jan 2014 o 11:29 SITA

BRATISLAVA. Kandidátku strany Nova do eurovolieb by mal viesť podpredseda strany a poslanec Národnej rady Jozef Kollár.

O zostavení kandidačnej listiny pre voľby do Európskeho parlamentu bude rozhodovať Republiková rada Novej väčšiny 18. januára v Prešove.

Okrem Kollára by mali byť na kandidátke viacerí poslanci Národnej rady. Podľa informácií agentúry SITA by mala kandidovať ďalšia podpredsedníčka Novy Jana Žitňanská a Juraj Droba.

Mandátu v parlamente by sa museli vzdať

Nova má dnes v Národnej rade sedem poslancov, ak by boli zvolení do europarlamentu, museli by sa mandátu v parlamente vzdať.

Keďže Nova neprešla parlamentnými voľbami, ale vznikla až po nich, náhradníkov by nominovali za zvolených europoslancov strany, z ktorých dnešní členovia Novy odišli. V prípade Kollára a Drobu by to bola SaS, v prípade Žitňanskej KDH.

Okrem poslancov Národnej rady by mal byť na kandidátke aj bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska Martin Barto.

Grendel: Rozhodne Republiková rada

Podpredseda Nova Gábor Grendel mená nechcel komentovať. „Rozhodne Republiková rada. Naša kandidátka bude zostavená tak, aby dokázala osloviť čo najviac voličov,“ povedal Grendel.

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 24. mája 2014.

Na Slovensku pôjde o tretie eurovoľby, predtým sa konali v rokoch 2004 a 2009. Naposledy si Slovensko volilo 13 europoslancov.

Účasť na voľbách do europarlamentu na Slovensku bola nízka, v roku 2009 prišlo k urnám 19,64 percenta oprávnených voličov.