Ochranu detí pred násilím bude riadiť národné stredisko

V koordinačnom stredisku sa majú ministerstvá radiť, ako predísť prípadom týrania a zneužívania detí.

15. jan 2014 o 16:10 SITA





BRATISLAVA. Stratégia na ochranu detí pred násilím, ktorou sa v stredu na rokovaní zaoberala vláda, počíta so zriadením špeciálneho národného strediska.

Materiál z dielne ministerstva práce sa najskôr stretol s nesúhlasom ministerstva financií.

To hovorilo, že rezort práce nemôže dostať viac peňazí, ako mu limituje rozpočet verejnej správy na roky 2014 až 2016.

Napokon sa dohodli presunom tabuľkových miest. Tri nové miesta pre stredisko vzniknú na úkor iného ministerstva.

Predložený materiál berie do úvahy troch nových zamestnancov rezortu práce. Počíta tak so zvýšením osobných výdavkov v roku 2014 o 62 839 eur. V rokoch 2015 a 2016 to je viac o 91 309 eur každoročne.

Pracovné skupiny posudzovali, ako zarámcovať riešenie násilia páchaného na deťoch. Medzi možnosťami sa vyskytli samostatný splnomocnenec, samostatný poradný orgán vlády alebo aj ústredný orgán.

Ako riešenie vo finále navrhli samostatný špecializovaný organizačný útvar - Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Vďaka nemu sa majú pravidelne konať metodické porady s účasťou všetkých dotknutých rezortov. Riešiť sa na nich bude aj to, ako predísť prípadom týrania a zneužívania detí.