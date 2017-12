Kiska chce cez poslancov zatlačiť na zverejnenie osôb z emisného zoznamu

Prezidentský kandidát žiada zverejnenie zoznamu ľudí, ktorí zarobili na obchode s emisiami.

16. jan 2014 o 12:34 TASR





BRATISLAVA. Kandidát na prezidenta Andrej Kiska (nezávislý) sa v najbližších dňoch obráti na poslancov Národnej rady, aby využili svoje právomoci a vyvinuli tlak na predsedu vlády Roberta Fica (Smer) a ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer).

Jeho výsledkom má byť zverejnenie zoznamu osôb, ktoré získali provízie na emisnom obchode so štátom počas prvej Ficovej vlády.

Potvrdili existenciu zoznamu

"Som presvedčený, že občania si zaslúžia istotu, že na zozname nefigurujú politici, osoby politicky, rodinne, alebo sponzorsky prepojené so stranou Smer. Odpoveď ministra vnútra ´myslím, že nie´ je krajne nedostatočná vzhľadom na 47 miliónov eur, čo je 1,5 miliardy slovenských korún, z verejných zdrojov, ktoré si v tomto pochybnom obchode vlády rozdelili neznáme osoby," tvrdí Kiska.

Zároveň je rád, že po jeho pondelkovej výzve slovenská polícia oficiálne potvrdila, že od švajčiarskej polície skutočne disponuje zoznamom ľudí, ktorí si rozdeľovali provízie.

"Je smutné, že treba vytvárať nátlak na vládu, namiesto toho, aby poskytovala občanom informácie sama a iniciatívne," dodal Kiska.

Fico so zverejnením súhlasí

Premiér a kandidát na prezidenta Robert Fico sa už k téme vyjadril v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu.

"Ja nie som policajt ani vyšetrovateľ. Ja by som veľmi rád vedel, ak si to SNS a ministri organizovali, aké bolo pozadie. Ak máme nejaké informácie, pustime to von. Nemám s tým žiadny problém," povedal. Zároveň uvítal postoj generálneho prokurátora.

"Povedal, že sa idú pozrieť, či polícia postupovala správne pri preverovaní prípadu predaja emisných limitov. Urobil to ako nezávislý generálny prokurátor. Nechajme ich, nech pracujú. Ja som vždy za to, ak sa niekde niečo stalo, nech sa o tom verejnosť dozvie," doplnil.

Kaliňák po stredajšom rokovaní vlády povedal, že informácie od švajčiarskej polície k peniazom z predaja našich emisií sa v tejto chvíli zverejniť nemôžu. Sprístupňovať sa budú hneď, ako to bude možné.