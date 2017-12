Učitelia chcú viac asistentov pre hyperaktívne deti

Učitelia nevedia riešiť vyrušovanie žiakov s hyperkinetickým syndrómom, existuje len jediná špeciálna škola.

16. jan 2014 o 13:01 SITA





BRATISLAVA. Učiteľom chýbajú špeciálni pedagógovia, asistenti či psychológovia pri práci s deťmi s poruchami učenia a správania sa a hyperaktívnymi deťmi.

"Situáciu v tejto oblasti vnímame ako kritickú," upozorňuje Slovenská komora učiteľov.

Učitelia majú problémy najmä s deťmi s hyperkinetickým syndrómom ADHD. Žiadajú preto ministerstvo školstva, aby sa tejto téme venovalo.

"Učiteľ v bežnej škole nie je na takýto typ vzdelávacieho procesu dostatočne odborne pripravený, nemá vôbec vytvorené podmienky, je mnohokrát ohrozená bezpečnosť a pri súčasných počtoch žiakov v triedach je vyučovací proces obmedzujúci a niekedy aj nemožný," tvrdia učitelia.

Učitelia pre tých, čo vyrušujú

Trápi ich vyrušovanie žiakov s hyperkinetickým syndrómom (ADHD) a problémovým správaním sa. Navrhujú preto zvýšiť rozpočet na každú školu na Slovensku, aby mohli zamestnať špeciálnych pedagógov, asistentov a psychológov.

Povinnosť pre školy zamestnať ich potrebný počet by mala byť podľa nich zakotvená aj v zákone. Podľa učiteľov by sa tiež mal stanoviť maximálny počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na triedu.

"Hľadáme spôsoby, ako tento stav naďalej zlepšovať," reagoval hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák na požiadavku učiteľov, aby mali asistentov.

"Pokiaľ ide o vytváranie legislatívnych opatrení, aktívne na tom pracujeme a sme otvorení konštruktívnym návrhom," dodal.

Pozitívne zmeny ministerstvo školstva očakáva po spustení projektov financovaných z eurofondov, ktoré sú zamerané na pomoc pri výchovno-vzdelávacom procese aj so žiakmi s ADHD.

V Bratislave je experimentálna škola

Pre žiakov s poruchou pozornosti a hyperaktivitou základné školy zriadené nie sú. Existuje iba jedna ako experimentálna na Dolinského ulici v Bratislave.

"Takéto deti sa učia v bežných školách, na základe Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, nesmú byť vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania a majú právo na prístup k vzdelaniu na rovnakom základe s ostatnými v spoločenstve, v ktorom žijú," upozorňuje Kaliňák.