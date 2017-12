Trnavčania musia bazén večer uvoľniť poslancom, mestá im dávajú výhody

Mestá svojim zamestnancom platia šport, kultúru a pohodlie. Zadarmo môžu niekde chodiť aj na hokej.

16. jan 2014 o 19:57 Michal Piško





BRATISLAVA. Musíte prísť v inom čase, vyprevádza podvečer mladý pár pracovníčka trnavskej mestskej plavárne.

Bazén pre 40 plavcov práve využíva trinásť ľudí so špeciálnou permanentkou, ostatní sa pridať nemôžu.

Každú stredu a sobotu o siedmej večer musia Trnavčania opustiť bazén krytej plavárne, aby plavecké dráhy na hodinu uvoľnili mestským poslancom, zamestnancom mesta a ich rodinám.

Pestrá ponuka

„Je to v hodinách, keď majú ľudia čas. Bolo by lepšie, ak by permanentky využívali v bežných termínoch pre verejnosť a neblokovali celý bazén,“ reaguje Ivan Oboril, ktorý sa na plaváreň prehnal z blízkej Suchej nad Parnou.

Vyhradené termíny na plavárni patria spolu s bezplatným verejným korčuľovaním na mestskom zimnom štadióne k benefitom, ktoré zamestnancom poskytuje radnica.

„Dôvodom je záujem o dobrý zdravotný stav zamestnancov a poslancov mesta a ich rodinných príslušníkov,“ vysvetľuje hovorca mesta Pavol Tomašovič.

Podobné výhody svojim poskytujú aj ďalšie mestá. Zadarmo chodia vo vyhradených termínoch plávať aj poslanci a zamestnanci v Michalovciach.

V Nitre môžu využívať bezplatne letnú i krytú plaváreň, jeden vstup týždenne majú k dispozícii aj poslanci v Bratislave. V Trenčíne a Žiline platiť nemusia zamestnanci.

Bežnými výhodami sú aj voľné vstupy či permanentky na mestské zimné štadióny, v Martine môžu poslanci chodiť zadarmo na hokejové zápasy, v Bratislave majú k dispozícii lístky na KHL. Časté sú aj mestské mobily, notebooky či internet.

V Prešove ušetria poslanci aj na ročnom lístku na MHD, Košice im preplácajú cestovné náklady 20 eur mesačne.

Hlavne zaparkovať

Najrozšírenejším benefitom pre poslancov je však bezplatné parkovanie.

Banskobystrickí poslanci dostávajú od mesta parkovacie karty, s ktorými môžu zadarmo parkovať v centre mesta, v Považskej Bystrici či v Žiline nemusia platiť nikde.

„Z dôvodu rozsiahlosti volebných obvodov v našom meste a rozptýlenosti objektov poslancom poskytujeme ročnú parkovaciu kartu v cene 30 eur,“ povedal hovorca mesta Filip Oubrecht.

Zamestnancov sa bezplatné parkovanie zväčša netýka, kolektívne zmluvy im zabezpečia iné výhody.

V Žiline je to dovolenka navyše a výhodné rekreačné pobyty, v Martine dostávajú dary pri jubileách, lístky na športové podujatia, do divadla. Mesto prispieva aj na turistické zájazdy či na permanentky do akvaparku.

Majú slušný štandard

Miroslav Dravecký z portálu Profesia hovorí, že mestské benefity nevybočujú z toho, čo v prieskume opisujú zamestnanci niektorých súkromných firiem.

„Zamestnanecké zľavy, firemné akcie a príspevky na dôchodkové sporenie patria k piatim top benefitom pre 22 až 27 percent zamestnancov.“

Napríklad v Žilinskom kraji má mobilný telefón od zamestnávateľa 17 percent pracovníkov, 12 percentám poskytujú aj zamestnanecké zľavy typu permanentiek na plaváreň či štadión.

„Závideniahodným benefitom môže byt dovolenka navyše, ktorú má len sedem percent zamestnancov kraja,“ vraví Dravecký.

Žiadny benefit od zamestnávateľa nedostáva podľa prieskumu 31 percent zamestnancov.