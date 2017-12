Hlina chce sprísniť nárok na príspevok pri narodení dieťaťa

Poslanec podmieňuje vznik nároku na kočíkovné verejným čestným vyhlásením o nevyhnutnosti príspevku.

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Alojz Hlina navrhuje sprísniť podmienky pre vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa.

Hlina navrhuje "neposkytovať príspevok pri narodení dieťaťa tým rodičom, ktorí by nepredložili svoje čestné vyhlásenie, že príspevok je pre oprávnenú osobu nevyhnutný na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením potrieb novorodenca a súčasne súhlasí so sprístupnením tejto informácie verejnosti".

Čestné vyhlásenie by podľa jeho slov malo eliminovať neúčelné a nehospodárne nakladanie s peniazmi zo štátneho rozpočtu.

Novela podľa Hlinu zabezpečí, že medzi oprávnenými osobami budú skutočne len osoby, pre ktoré sú tieto príspevky naozaj nevyhnutné na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením potrieb novorodenca.

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, vypláca ju príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pri prvých troch deťoch dosahuje 829,86 eur, ide o zlúčenie príspevku pri narodení dieťaťa (151,37 eura) a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa (678,49 eura). Od 1. januára 2014 sa tieto dva príspevky zlúčili do príspevku pri narodení dieťaťa. Na štvrté a každé ďalšie dieťa štát pri narodení platí 151,37 eura.

Hlina na decembrovej schôdzi navrhoval podobným spôsobom prostredníctvom čestných vyhlásení sprísniť podmienky pre vznik nároku na rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok 203,20 eur mesačne poberá jeden z rodičov do troch rokov veku dieťaťa, respektíve do šiestich pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa.

Parlament Hlinov návrh na sprísnenie podmienok pre vznik nároku na rodičovský príspevok v decembri zamietol.