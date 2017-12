Návšteva u psychológa môže byť aj prechádzkou po temnom lese

Oprieť sa o stenu a načerpať silu

V strede miestnosti sú dva sedacie vaky, pri stene deky a karimatky, na zemi nízky koberec. Pri pohybovej metóde sa klient sústredí na to, čo sa odohráva v jeho tele, na fyzické prežívanie.

Nie sú to cviky v pravom slova zmysle, skôr bežné pohyby alebo polohy – opieranie o stenu, sedenie na stoličke, chôdza či držanie predmetu v ruke a jeho následne odhodenie. Napriek tomu máte v jeho ambulancii pocit, že ste vošli do menšej telocvične.

Psychológ Norbert Uhrák spomína na klientku, od detstva týranú a zneužívanú, u ktorej sa rozhodol použiť pohybovú terapiu. Požiadal ju, aby sa poobzerala po miestnosti a vybrala si miesto, kde sa jej bude dobre sedieť.

„Sadla si tamto do rohu,“ ukazuje. „Vraj preto, že odtiaľ má najlepší výhľad na celú miestnosť. Je to pre vás dôležité? Opýtal som sa. Áno, potrebujem vedieť, odkiaľ prichádza nebezpečenstvo. Takto mám veci aspoň trochu pod kontrolou,“ odpovedala mu.

Cvičenie mu bez zdĺhavého a komplikovaného rozoberania problémov poskytlo množstvo tém, ktoré boli pre pacientku dôležité.

„Čaro a elegancia tohto prístupu spočíva v tom, že nemusíte o všetkom hovoriť a napriek tomu to pôsobí. Ponúka mi priamejší vstup do prežívania klienta, v mnohých prípadoch pracujem efektívnejšie a rýchlejšie. Pri verbálnom vyjadrovaní zvykneme mnohé veci prehliadať, nevieme ich vyjadriť alebo ich banalizujeme. Pri cvičení alebo pri imaginácii príde pacient, ale i terapeut často na veci, ktoré by si pri rozprávaní nevšimol, alebo by mu to dlhšie trvalo,“ hovorí Uhnák.