V Maďarsku bolo zemetrasenie, cítili ho aj na južnom Slovensku

Z niekoľkých maďarských obcí hlásili po zemetrasení s magnitúdom s magnitúdom 4,4 menšie materiálne škody.

19. jan 2014 o 9:26 Daniel Vražda, Daniel Vražda, sita





BUDAPEŠŤ, KRÁLIKY. Slabé zemetrasenie s epicentrom pri maďarskom meste Balassagyarmat zacítili údajne aj vo vyše sto kilometrov vzdialenej obci Králiky na strednom Slovensku.

„O približne trištvrte na tri ráno som ležal v posteli a na chvíľu som zacítil zakolísanie hore dolu a do obidvoch strán. Ešte nikdy som nič podobné nezažil. Trvalo to moment a už sa to nezopakovalo,“ povedal jeden z Králičanov.

Zachveniu venoval väčšiu pozornosť, až keď si prečítal o zemetrasení v Maďarsku.

Seizmické stanice na Slovensku zaznamenali v nedeľu ráno krátko po sebe dve zemetrasenia, ktorých epicentrum bolo neďaleko maďarského mesta Balassagyarmat blízko slovenských hraníc.

Stanice zaznamenali prvé zemetrasenie s magnitúdom 4,4 krátko po pol tretej ráno a ďalšie o 14 minút neskôr.

Informoval o tom Geofyzikálny ústav SAV, podľa ktorého cítili otrasy aj obyvatelia obcí na južnom Slovensku.

Odborníci vyzvali občanov, ktorí účinky zemetrasení pocítili, aby vyplnili dotazník z internetovej stránky ústavu.

Otrasy zemetrasenia pocítili hlavne obyvatelia v 64 maďarských obciach i v Budapešti. Nikto sa pri ňom nezranil.

Seizmológ Zoltán Gráczer oznámil, že po prvom otrase zeme nahlásili menšie materiálne škody obyvatelia z Balassagyarmatu, Borsosberényu, Cserhátsurányu, Érsekvadkertu, Magyarnándoru, Tahitótfalu a z Vacova.

Seizmológovia očakávajú, že vzhľadom na silu otrasov dôjde v nadchádzajúcich mesiacoch v okolí epicentra ešte k ďalším dozvukom.