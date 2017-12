Sestra vyhrala u brata konkurz na sudkyňu

Rodinné väzby sa majú prejaviť v Bardejove. Ústna časť konkurzov nabrala na dôležitosti za vlády Smeru.

19. jan 2014 o 18:20 Veronika Prušová

Sila rodinných väzieb sa má najnovšie prejaviť v Bardejove. Ústna časť konkurzov pre sudcov nabrala na dôležitosti za vlády Smeru.



BRATISLAVA. Rodine Krochtovcov sa na Okresnom súde v Bardejove darí. Karol Krochta súd vedie a jeho sestra Katarína tam zrejme nastúpi ako sudkyňa. Pred vyše týždňom vyhrala výberové konanie.

Krochtová pracovala ako policajná vyšetrovateľka, od roku 2005 je poradkyňou ústavného sudcu.

Prečo sa prihlásila na konkurz na bardejovský súd, ktorému šéfuje jej brat, nepovedala. „Nevidím dôvod sa k tomu vyjadrovať,“ reagovala v telefonáte.

Za sestru nehovorí

Jej brat neodpovedal, či výberové konanie bolo pre jeho sestru prvé. Odpísal, že jej rozhodnutia nebude komentovať. Pri iných výberových konaniach zverejnených na internete ako uchádzačka nie je uvedená.

O tom, či sa stane sudkyňou, ešte rozhodne Súdna rada. Tá prerokuje, či ju navrhne na vymenovanie prezidentovi. Pri rozhodovaní môže zohľadniť pripomienky k výberovému konaniu.

Podľa Transparency International Slovensko má každý piaty sudca aspoň jedného príbuzného v súdnictve.

Analýza výberových konaní Via Iuris zase prezrádza, že 30 percent vymenovaných sudcov má blízke rodinné väzby na osoby pracujúce v justícii. Hoci zákon káže uchádzačom tieto väzby priznávať, urobilo tak len 14 percent.

Zistite, kto je s kým rodina na slovenských súdoch



Pochybnosti zostávajú

Krochtová má na Ústavnom súde povesť schopnej právničky, ktorá má predpoklady stať sa sudkyňou.

Povedal to o nej zdroj, ktorý ju pozná, no nechce byť menovaný. To, že sa hlási na súd, kde šéfuje jej brat, ho zaskočilo.

Pochybnosti o jej výhre, napriek jej schopnostiam, totiž ostanú. Zvíťazila spomedzi desiatich uchádzačov. Po písomnej časti zaostávala za prvým o 11 bodov. Po ústnej časti ho o bod predbehla.

Hodnotenie v ústnej časti záleží na subjektívnom rozhodnutí členov komisie.

Väčšiu váhu získala ústna časť vďaka zmenám, ktoré presadil po nástupe minister spravodlivosti Tomáš Borec. Teraz na otázku, či aj tento prípad nie je dôkazom, že to bola chyba, neodpovedal.

Na otázku, či sa dá zabrániť pochybnostiam o výbere v podobných prípadoch ministerstvo spravodlivosti odpovedá, že v konaní nemôže byť nik diskriminovaný len preto, že je niekoho rodinným príslušníkom.

Nemôže to však pre neho znamenať výhodu, dodáva s tým, že za výber zodpovedajú členovia komisie vymenovaní predsedom súdu.

Ten vyberá z databáz, kde sú členovia navrhnutí ministrom spravodlivosti, parlamentom a Súdnou radou. Krochta hovorí, že do práce komisie nezasahoval.

Borec neskôr vyzval Súdnu radu, aby konkurz preverila.

"V prípade, ak Súdna rada bude mať pochybnosti o tom, či výberové konanie prebehlo v súlade so zákonom, minister Borec odporúča, aby prezidentovi nebol podaný návrh na vymenovanie za sudcu," oznámilo ministerstvo spravodlivosti.

Iné komisie

Aj advokátka spolupracujúca s Via Iuris Kristína Babiaková hovorí, že vylúčiť rodinných príslušníkov je nemožné.

Riešením by podľa nej bolo, ak by sudcovia vo výberovej komisii nemali väčšinové zastúpenie, keby komisia mala povinnosť uvádzať dôvody, prečo uprednostnila určitého kandidáta a aké kritériá na jeho výber použila.