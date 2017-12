Bolo prijatie eura správne? (prezidentská anketa)

Neexistuje lepšia alternatíva ako spoločná Európa. Napriek problémom euro pomohlo podnikateľskému prostrediu a stabilite. Ale mali by sme sa k euru správať zodpovednejšie a neplytvať nielen našimi verejnými zdrojmi ale aj európskymi fondami.

Prijatím eura sme sa stali pevnou súčasťou európskej ekonomiky so stratou možnosti vlastnej menovej politiky. V prospech eura sme sa vzdali ďalšieho dielu našej slobody, čo považujem za riziko a čas ukázal a aj ukáže, čo všetko nás toto rozhodnutie bude stáť.

Napriek tomu a odhliadnuc od problémov, v ktorých sa eurozóna ocitla v dôsledku pokračujúceho porušovania vlastných „ústavných“ noriem (zákaz bail-out), sa domnievam, že v tom čase to bolo skôr správne rozhodnutie. Akceptovanie trvalého eurovalu by však pre krajiny, ktoré euro doteraz neprijali, malo byť vážnym varovaním pred vstupom do eurozóny.