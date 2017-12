Žitňanská opäť navrhuje oddeliť funkciu šéfa Najvyššieho súdu a Súdnej rady

Robert Fico vraj stráca trpezlivosť s justíciou, návrh by preto mohol podporiť, myslí si Lucia Žitňanská.

21. jan 2014

BRATISLAVA. Najvyššiemu súdu a Súdnej rade by už nemal šéfovať jeden človek. Nezaradená poslankyňa Lucia Žitňanská vo predložila do parlamentu novelu ústavy, ktorou funkcie oddeľuje.

Po dva a pol roku oprášila svoj ministerský návrh. Vtedy jej chýbali hlasy Smeru, teraz sa na ne spolieha.

O zmene zrejme uvažuje aj Smer

Za slovo zobrala premiéra a prezidentského kandidáta Roberta Fica, ktorý „už stráca trpezlivosť s justíciou.“ „Čiže je asi správny čas, kedy by Smer mohol takýto návrh podporiť“, myslí si poslankyňa.

Návrhom podľa informácií denníka SME predbehla Smer. Ten o takejto zmene totiž tiež uvažoval.

Ministerstvo spravodlivosti to nepotvrdilo ani nevylúčilo. Minister Tomáš Borec zatiaľ jednoznačne nehovorí ani to, či by teraz poslanci Smeru mali za Žitňanskej novelu hlasovať.

Pavol Kubík z ministerstva len opakuje, že spolu s premiérom pripravujú sériu opatrení zameraných na zvýšenie zodpovednosti sudcov a zefektívnenie súdnictva, ktoré čoskoro predstavíme verejnosti. Niektoré z nich budú „zásadnej povahy.“

Nového šéfa súdu vyberú v júni

Nové pravidlá by sa už mali týkať aj novozvoleného šéfa Najvyššieho súdu. Štefanovi Harabinovi sa končí funkčné obdobie 23. júna a zatiaľ nepovedal, či bude opäť kandidovať.

Jeho pôsobenie vo funkcii podľa Žitňanskej ukázali, že kumulovanie funkcií nie je dobré.

„Tento model bol určite vytvorený v dobrej viere, ale Harabin mal schopnosť nám ukázať všetky jeho riziká,“ dodala.

„Neodborné návrhy zákonov pani Žitňanskej v praxi spôsobili súčasný stav, kedy napríklad nebankové spoločnosti paralyzovali súdny systém a disciplinárne senáty sú nefunkčné. Novelami otvorila dvere legálnej úžere, preto sa teraz snaží návrhmi odpútať pozornosť,“ reagoval na novelu Harabin.