Simon chce referendum o návrate k osemnástim historickým župám

Podpredseda Mosta zbiera podpisy. Tvrdí, že súčasný model krajov sa neosvedčil a zámer 3 +1 nie je správny.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Súčasných osem krajov by sa malo zmeniť na osemnásť samosprávnych celkov. Takto si to predstavuje poslanec Národnej rady a podpredseda Mostu-Híd Zsolt Simon.

Zmenu územnosprávneho členenia Slovenska chce riešiť prostredníctvom referenda.

Petíciu za jeho vypísanie odštartoval v utorok v Rimavskej Sobote, kde sa v tejto veci zišiel so zástupcami samosprávy spadajúcej do územia historickej Gemerskej župy.

Väčšina z približne 60 prítomných starostov avizovala, že sa do zbierania podpisov zapojí.

Zvyšok regiónu zaostáva

Simon tvrdí, že súčasný model s ôsmimi samosprávnymi krajmi sa neosvedčil a zámer premiéra Roberta Fica (Smer) vytvoriť 3 + 1 kraj je krok nesprávnym smerom.

"My navrhujeme model 18 žúp tak, aby sa zefektívnilo riadenie jednotlivých regiónov," povedal Simon.

Pri súčasnom delení podľa neho sídla samosprávnych krajov bohatnú, ale zvyšok regiónu zaostáva. Dôkazom je podľa Simona aj juh banskobystrického kraja, najmä okresy Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca.

"Pri modeli 3 + 1 by to bolo ešte horšie. Tí istí ľudia by totiž riešili napríklad regionálny problém Gemera a zároveň aj Kysúc, čo sú však neporovnateľné regionálne rozdiely" vysvetlil poslanec.

Starostovia by boli poslancami župy

Simon predpokladá, že rozdelenie Slovenska podľa jeho návrhu by prinieslo úsporu verejných prostriedkov.

"V prvom rade by sa spojili voľby vyššej samosprávy s voľbami starostov. Primátori a starostovia by sa automaticky stali poslancami župy, ich hlas by zodpovedal počtu ľudí, ktorých zastupujú a zostal by im len plat v obci. Zároveň navrhujeme, aby sa zrušili súčasné okresy a cez prenesené kompetencie by úlohy súčasných obvodných úradov vykonávala župa," priblížil iniciátor petičnej akcie Simon.

Primátor Tisovca Peter Mináč zo strany Smer reformu územnej správy pripúšťa, ale nie je prívržencom tohto návrhu.

"Podľa mňa iniciátori tejto myšlienky už premeškali historickú šancu na takúto zmenu. Určite súčasný model nefunguje tak, ako sme si predstavovali, ale ja si myslím, že riešenie by mali nájsť poslanci v parlamente, mali by sa na ňom zhodnúť a odhlasovať ho ústavnou väčšinou," doplnil Mináč.

