Kiska vyzval poslancov, aby vytvárali tlak pre emisnú kauzu

Podľa kandidáta na prezidenta má verejnosť právo na informácie bez ohľadu na to, či účastníci transakcie zákony porušili alebo neporušili.

21. jan 2014 o 12:59 TASR

BRATISLAVA. Kandidát na post prezidenta Andrej Kiska (nezávislý) sa obrátil listom na všetkých 150 poslancov Národnej rady s výzvou, aby vytvárali tlak na zverejnenie zoznamu osôb, ktoré si podľa švajčiarskych vyšetrovacích orgánov reálne rozdelili provízie z obchodu štátu a firmy Interblue Group s emisiami.

Apeluje na nich, aby vyvinuli tlak na zverejnenie mien zo švajčiarskeho zoznamu a dali tým občanom najavo, že "nemienia tolerovať, aby sa (občania, pozn.) nedozvedeli, kto si v zákulisí rozdelil provízie z emisného obchodu a že nastrčené firmy v skutočnosti nesmú kryť účasť vtedajších, alebo súčasných vládnych činiteľov alebo ich politických sponzorov".

Dodáva, že verejnosť má právo na informácie bez ohľadu na to, či účastníci transakcie zákony "porušili, alebo formálne neporušili".

Kiska pripomenul, že sa premiér Robert Fico (Smer) medzičasom v médiách vyjadril, že s takýmto zverejnením nemá problém, napriek tomu k nemu nedošlo.

Pritom zatiaľ nikto nevylúčil, že na zozname môžu byť aj "politicky, alebo spoločensky angažované osoby".

Kiska na tlačovej konferencii otvoril aj druhú tému, vyjadrenia niektorých kandidátov na post prezidenta, že budú v prípade svojho zvolenia využívať precedens Ivana Gašparoviča, ktorý nevymenoval riadne zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora. Podľa Kisku sú to "silácke reči".

"Nemeňme parlamentný systém vládnutia na prezidentský," vyhlásil Kiska, podľa ktorého by si nikto, ani prezident, nemal vykladať ústavu svojvoľne.

"V prípade, ak by Ústavný súd potvrdil, že prezident Gašparovič neporušil ústavu, by som ako prezident apeloval na Ústavný súd, aby zjednotil svoj výklad, alebo by som apeloval na parlament na zmenu Ústavy, aby sa odstránili zámienky na tieto spory," uzavrel Kiska.