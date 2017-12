Psychologička: Kto šikanuje, často sám volá o pomoc

Ako reagovať na konflikty medzi spolužiakmi, hovorí psychologička EVA SMIKOVÁ.

21. jan 2014 o 20:27 Dušan Mikušovič

Ako reagovať na konflikty medzi spolužiakmi, hovorí psychologička EVA SMIKOVÁ, ktorá pracuje na národnom projekte prevencie šikany v našich školách.

Čo vravíte na to, čo sa deje v Šali?

„Nepoznám detaily, ale je zrejmé, že išlo o deti, ktoré už mali problémy so správaním. V tom prípade je pochopiteľné, že to už musela riešiť polícia. Šikane sa dá predchádzať preventívne, no treba, aby pri tom spolupracovali všetky zložky, na prvom mieste škola a rodičia.“

V Šali chcú šikanu odhaľovať kamerami. Pomôžu?

„Opatrenia musia byť komplexné. Kamery sú jedným z prostriedkov, no treba si uvedomiť, že môžu byť len niekde ­ napríklad blízko vchodov pri školách. Priamo v budove by už hraničili s pravidlami ochrany osobných údajov a podobne. Osobne si myslím, že deti by sa mali učiť správať dobre všade, nielen tam, kde sú kamery.“

Nie je to tak, že si deti iba dajú pozor, aby rovesníkom nerobili zle pod kamerami?

„Ten, kto chce, si vždy nájde priestor, kde ho nie je vidno. Musíme sa skôr zamerať na to, aby sme v školách deti naučili riešiť konflikty, a hovorili im, aké dôsledky môže mať ich správanie.“

Budú deti hlásiť šikanu cez internet?

„Deti už dnes majú šancu obrátiť sa anonymne na rôzne linky dôvery. Či budú hlásiť šikanu cez web, je otázne. Za pokus to stojí, no vždy je lepšie, keď sa môžu zdôveriť niekomu, kto je na dosah.“

Čo má rodič spraviť, keď zistí, že jeho dieťa je šikanované?

„Jednoduché nie je ani len zistiť to, lebo tie príznaky často podceňujeme. Dieťa nechce ísť do školy, chodí ráno inou cestou než zvyčajne alebo doma miznú peniaze. Rada ešte predtým je, všímať si zmeny správania a pátrať po tom, čo sa deje. No a potom, keď rodič naozaj zistí, že sa dieťaťu deje niečo zlé, musí spraviť všetko preto, aby mu dôverovalo. Nemôže len mávnuť rukou a povedať, vyjasnite si to s kamarátom medzi sebou.“

A, naopak, ako postupovať, keď zistí, že je to jeho dieťa, kto šikanuje spolužiakov?

„Aj za každým takýmto prejavom je výkrik o pomoc. Dieťa, ktoré šikanuje rovesníkov, nemusí byť zlé, hoci jeho činy zlé sú. Často to býva tak, že má za sebou problémy v rodine či neúspechy v škole, a toto je len reakcia na to, čo sa okolo neho deje.“

Majú ho rodičia trestať?

„To, čo spravilo, by mali určite odsúdiť, no na druhej strane by mu mali podať pomocnú ruku a skúsiť ho pochopiť. Trest veľakrát neodhalí skutočnú príčinu.“