Išli by ste radšej na Pride alebo na Pochod za rodinu? (prezidentská anketa)

Rodina je základ spoločnosti, ktorú by mal štát nielen chrániť, ale i účinne podporovať. Od toho závisí aj naša prosperita, vzťahy a prostredie v ktorom žijeme. Základné sociálne a medziľudské vzťahy dostáva dieťa v rodine bez rozdielu či ide o úplnú alebo neúplnú rodinu alebo slobodné matky s dieťaťom. Štát by nemal experimentovať, ale mal by chrániť a podporovať tieto rodiny.

Ako občan by som dal prednosť pochodu za rodinu, ako prezident by som sa nezúčastnil ani jedného, pretože by existovalo riziko, že najvyšší ústavný činiteľ by bol, mimo vlastného rozhodnutia, spájaný s možno marginálnymi, no i tak pre mňa neprijateľnými požiadavkami či výstrelkami.