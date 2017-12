Fico: Tempo v reformách justície udáva Borec, nie Žitňanská

Minister spravodlivosti podľa premiéra pripravuje radikálne opatrenia v justícii. Nespresnil, o aké zmeny ide.

22. jan 2014 o 14:20 SITA

ŠENKVICE. Tempo v reformách justície musí podľa premiéra Roberta Fica udávať minister spravodlivosti Tomáš Borec a nie poslankyňa Lucia Žitňanská.

Predseda vlády takýmito slovami v stredu reagoval na návrh Žitňanskej oddeliť funkcie predsedu Najvyššieho súdua predsedu Súdnej rady.

"Nebola náhodou pani Žitňanská ministerka spravodlivosti? Prečo to neriešila a teraz prichádza s geniálnymi návrhmi? Veď bola ministerka a problém, na ktorý poukazujem dlhodobo, tu už bol aj vtedy," povedal Fico po rokovaní vlády v Šenkviciach.

Žitňanská identický ústavný návrh však už v minulosti ako ministerka predkladala, vláda ho neskôr stiahla, lebo nemal podporu vtedy opozičných poslancov za Smer.

Minister spravodlivosti podľa Fica v súčasnosti pripravuje radikálne opatrenia v justícii.

"Je to súbor opatrení, ktoré ministerstvo spravodlivosti predstavilo najskôr mne. S týmto súborom opatrení ideme ďalej do diskusie s rôznymi odborníkmi teórie a praxe a až potom ich predložíme verejnosti, ale nebude to trvať dlho," priblížil Fico.

Predseda vlády však nespresnil, o aké opatrenia ide. Dodal len, že je potrebné začať robiť rozhodnutia, ktoré zvýšia dôveryhodnosť justície.

"Ak zvýšime dôveryhodnosť justície, potom sa môžeme baviť aj o zlepšovaní materiálno-technických podmienok pre sudcov, ich odmeňovaní a ďalších aktivitách," poznamenal.

