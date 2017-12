Pozvali by ste ako prezident Kotlebu? (prezidentská anketa)

Kandidátov na prezidenta sme sa spýtali: Pozývali by ste Mariána Kotlebu na odovzdávanie štátnych vyznamenaní?

Marián Kotleba bol zvolený občanmi v demokratických voľbách, má rovnaké postavenie ako iní župani, a ako nadstranícky prezident by som ho pozýval na všetky udalosti, na ktoré by som pozval ostatných županov. Funkciu chcem vykonávať ako prezident všetkých občanov a nemohol by som vyslať signál ku voličom Mariána Kotlebu, že ich voľbu ignorujem.