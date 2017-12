Prokuratúra uzavrela kauzu Malinová, výsledok nepovedala

Podľa advokáta Romana Kvasnicu bude zrejme podaná obžaloba na súd. Kauza sa ťahá už ôsmy rok.

BRATISLAVA. „Nás skôr zarmucuje, že vláda Slovenskej republiky musí míňať také obrovské množstvo energie, aby vyvracala podvody, manipulácie a možno aj to, že nejaká dievčina nebola schopná urobiť skúšku, tak obetovala meno Slovenskej republiky len preto, aby si zachránila svoju vlastnú kožu.“

Takto komentoval kauzu Hedvigy Malinovej v septembri 2006 premiér Robert Fico. Spolu s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom už vtedy označili za klamstvo Malinovej tvrdenie, že cestou do školy ju v Nitre zbili dvaja mladíci za to, že hovorila po maďarsky.

Prokuratúra rozhodne

Po sedem a pol roku Generálna prokuratúra vo štvrtok uzavrela vyšetrovanie kauzy Hedvigy Malinovej Žákovej.

Malinovej obhajca Roman Kvasnica po oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania oznámil, že vo veci bude zrejme podaná obžaloba na súd. „Nepriamo nám povedala pani prokurátorka, že vec bude postúpená na súd,“ dodal Kvasnica.

„Nemyslím, si že v tejto veci sú podstatné dôkazy. Podstatné sú politické udalosti ktoré sa dejú na Slovensku, preto to trvá tak dlho.“ Nechcel to však priamo spájať s prezidentskými voľbami, v ktorých je Fico favoritom.

So šéfom prokuratúry Jaromírom Čižnárom advokát o prípade priamo nehovoril. Komunikoval s dozorujúcou prokurátorkou z trestného odboru.

Hedviga Malinová Žáková, ktorá sa v tomto čase sťahuje do Maďarska, sa na oboznamovaní s vyšetrovacím spisom nezúčastnila.

„Neunikám pred trestným konaním a prípadným súdnym procesom, chcem len ochrániť deti od policajného obťažovania,“ povedala.

Navrhujú vypočuť ortopéda

Advokáti navrhujú doplniť vyšetrovanie aj o výsluch Fica či ministra školstva Dušana Čaploviča. Ten v roku 2007 pre časopis .týždeň povedal, že Malinová mohla byť zbitá, ale nie preto, že je Maďarka.

Kvasnica tiež požiadal, aby prokurátorka riadne poučila Hedvigu Malinovú - Žákovú ako maďarského štátneho občana o možnostiach prekladu niektorých vecí z trestného konania.

"Má na to právo, pretože niektorým odborným veciam nerozumie. Toto zatiaľ opomenuli, uvidíme, ako sa k tomu postavia," povedal Kvasnica.

Navrhol tiež bezodkladne vypočuť ortopéda, ktorý podľa Kvasnicu v znaleckom dokazovaní "zrazu nahradil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave".

Advokát vidí prekážku aj v tom, že tento znalec neuviedol v posudku, koho mal konzultanta.

"Musíme vedieť, kto konkrétne zaujímal odborné stanoviská, ktoré generálna prokuratúra považuje za také významné, že sa rozhodla bez čohokoľvek rýchlo ukončiť vyšetrovanie," tvrdí Kvasnica.

Hovorí tiež o tom, že existuje rozpor medzi videonahrávkou z výsluchu jeho klientky a obsahom zápisnice. Podľa Kvasnicu orgány činné v trestnom konaní celý čas porušujú Malinovej právo na obhajobu.

Začalo sa to v roku 2006

V prípade podania obžaloby sa kauzou bude zaoberať Okresný súd v Nitre. Pre krivú výpoveď hrozí Malinovej podľa zákona trest od jedného do piatich rokov.

Malinová je obvinená z trestného činu krivej výpovede za to, že údajne klamala o jej napadnutí v lete 2006. Podľa jej verzie ju cestou do školy v Nitre zbili dvaja mladíci za to, že hovorila po maďarsky.

Minister vnútra Robert Kaliňák spolu s premiérom Robertom Ficom už na tlačovej besede v septembri 2006 prezentovali zistenia polície, podľa ktorých Malinová o útoku nehovorila pravdu.

Potom vyšetrovanie prevzala Generálna prokuratúra. Ukončila ho až po nástupe nového šéfa Jaromíra Čižňára, ktorého do funkcie vlani zvolil Smer.