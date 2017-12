Kaliňák: Zoznam z emisnej kauzy som nevidel. Myslím, že na ňom nie sú politici

Výbor pre obranu a bezpečnosť zaviazal ministra vnútra, aby informoval o možnostiach zverejnenia zoznamu.

BRATISLAVA. Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) tvrdí, že na vlastné oči nevidel zoznam osôb alebo firiem, ktoré mohli profitovať z emisnej kauzy a ktorý nám poskytli švajčiarske vyšetrovacie orgány.

Myslí si však, že na ňom nie sú žiadni politici, keďže žiadnu takúto informáciu nemá.

Na štvrtkovom rokovaní Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, kde sa o kauze z čias prvej vlády Roberta Fica (Smer) hovorilo, poslanci Kaliňáka zaviazali informovať o možnostiach zverejnenia tohto zoznamu.

Kaliňák tvrdí, že je ochotný to urobiť, ale upozorňuje, že spis je stále živý. "Teoretický áno," odvetil na otázku, či sa poslanci môžu dozvedieť o zozname viac.

Nemyslí si však, že na budúcom zasadnutí výboru bude oveľa konkrétnejší, keďže problémom je vyšetrovací proces aj bankové tajomstvo, teda technológia, ktorú treba "prekročiť nejakým spôsobom".

Opozícia počká, s čím Kaliňák príde

Člen výboru Ľubomír Galko (SaS), ktorý tému otvoril, je presvedčený, že ak nebudú uvedené presné identifikačné údaje či plné sumy, zoznam sa zverejniť dá.

Opozícia ďalší postup bude zvažovať podľa toho, s čím na ďalší výbor príde Kaliňák.

„Slovenská strana ešte dávnejšie požiadala o súčinnosť švajčiarske policajné orgány. Upozorňujem vás, že švajčiarska polícia, ale aj bankový systém fungujú veľmi, veľmi precízne. Myslím, že precíznejšie ako na Slovensku,“ povedal nezaradený poslanec Daniel Lipšic.

Fico: Ak niečo máme, pustime to von

Premiér Robert Fico sa k téme nedávno vyjadril v Slovenskom rozhlase.

"Ja by som veľmi rád vedel, ak si to SNS a ministri organizovali, aké bolo pozadie. Ak máme nejaké informácie, pustime to von. Nemám s tým žiadny problém," povedal.

Zároveň uvítal postoj generálneho prokurátora.

"Povedal, že sa idú pozrieť, či polícia postupovala správne pri preverovaní prípadu predaja emisných limitov. Urobil to ako nezávislý generálny prokurátor. Nechajme ich, nech pracujú. Ja som vždy za to, ak sa niekde niečo stalo, nech sa o tom verejnosť dozvie," doplnil.

