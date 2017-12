Budúci premiér? (veľký profil Roberta Kaliňáka)

Ak Robert Fico vyhrá prezidentské voľby, hlavným kandidátom na miesto premiéra je Robert Kaliňák. Denník SME niekoľko týždňov hovoril s ľuďmi, ktorí ho poznajú, o tom, aký je, aké sú jeho šance a či by dokázal viesť krajinu. Kaliňák rozhovor pre SME odmietol, jeho vyjadrenia pochádzajú z desiatok rozhovorov, ktoré s ním v minulosti redaktori SME viedli.

Je rok 1993, pekný slnečný deň. Na autobusovej zastávke v bratislavskej mestskej časti Dlhé diely stojí Robert Fico. Pokazilo sa mu auto, tak sa na Inštitút ministerstva spravodlivosti, kde pracuje, vybral mestskou dopravou. Náhodou ho na svojej favoritke míňa mladý dlhovlasý študent práva a začínajúci podnikateľ Robert Kaliňák. Zastaví a spýta sa Fica, či sa nechce odviezť.

Kaliňák práve pracuje na ročníkovej práci Dialóg s knihou Roberta Fica Trest smrti. Ficovi v nej vyčíta, že sa nedostatočne postavil na stranu trestu smrti. Mladý politik si rád prisadne a s nádejným právnikom sa zoznámi. Najbližší rok sa ešte párkrát stretnú. Keď sa Fico o šesť rokov rozhodne založiť Smer, zavolá Kaliňákovi, či by nemal záujem. Takto opisuje začiatok vzťahu s Ficom samotný Kaliňák.

Existuje aj menej romantická verzia. „Sú dve podnikateľské krídla v Smere. Jedno reprezentuje Kaliňák a druhé Pavol Paška ako zástupca východu. Za Kaliňákom je Jozef Brhel a za Paškom Juraj Široký,“ povedal SME zdroj z prostredia Smeru.

O takomto pozadí vzniku dnes najsilnejšej strany píše aj spis Gorila. „Haščák vymenúva päť akcionárov Smeru: Juraj Široký, Vladimír Poór, Martin Glváč (Fedor Flašík), Jozef Brhel a Ivan Kiňo. Okrem Glváča a Brhela (Haščák ho ako jediného osobne nepozná) sú to všetko neschopní ľudia.“ Podobne sa v minulosti vyjadril aj poslanec HZDS Jaroslav Jaduš: „Pre ľudí ako Ivan Kiňo, Ján Gabriel či Jozef Brhel bol Smer vedľajšou investíciou, ak by sa HZDS nedostalo po voľbách do vlády.“

Bývalý minister vnútra a predseda Novy Daniel Lipšic hovorí, že „až na výnimočné prípady sú všetci členovia vlády za Smer bábkami oligarchov. Sú tam aj výnimky, ale nemyslím si, že tou výnimkou je Robert Kaliňák.“

Kaliňák akýkoľvek nadštandardný vzťah s Brhelom popiera, no priznáva, že sú priatelia a občas sa stretnú, hlavne na hokeji. Pre podnikateľa kedysi ako právnik pracoval v jednej kauze, raz ho označil za „veľmi múdreho človeka“. Brhel na otázky SME neodpovedal s odôvodnením, že k politike sa nevyjadruje.

„Je to fabulácia, z ktorej sa už nikdy nedostanem,“ reaguje Kaliňák na to, že má byť Brhelovou predĺženou rukou.

V kolektíve obľúbený

Kaliňák (42) vyrastal v Bratislave. Otec bol námorník, ktorý do hlavného mesta prišiel z východu. Matka sa s manželom zoznámila v Odese, kde žila.

Pochádza z bulharskej menšiny na Ukrajine, na Slovensku pracovala ako učiteľka. Otec bol v komunistickej strane. Zomrel na rakovinu, keď mal Kaliňák 15 rokov. Obaja synovia chceli byť námorníkmi, preto išiel Kaliňák na strojnícku priemyslovku.

„Už vtedy bol workoholik, často pomáhal iným, mal veľa aktivít. Veľmi dobre recitoval, vyhrával aj recitačné súťaže,“ hovorí učiteľka Viera Braunová, ktorá ho učila ruštinu.

Bol podľa nej vodcovský typ, v kolektíve vyčnieval. Učil sa dobre. „Fajčil na záchode a mal dlhé vlasy, čo bolo v tom čase neprípustné. Jeho triedny bol v tomto dosť prísny. Dvakrát ho pre dlhé vlasy poslal domov z prvomájového sprievodu,“ spomína učiteľka.

Kaliňák ako mladík, ktorý hral divadlo, študoval a podnikal. (zdroj: archív SME)

Divadlo: pracovitý chrobáčik

Na školu sa ešte vrátil, od roku 1997 tam tri roky učil právnu náuku. Skončil, keď vstúpil do politiky. „Aj ako učiteľ bol dobrý. Veľmi sa páčil dievčatám, keď prišiel na motorke a odstavil ju dole.“

“ Keď sa deti medzi sebou pochytili, vedel to vyriešiť, bol takým zmierovateľom. „

Ako študent hral v divadelnom súbore Biele divadlo. Stretol sa tam s viacerými súčasnými hercami vrátane Rastislava Rogela, ktorý sa neskôr stal neonacistom.

Vedúca divadla Nina Zemanová si na Kaliňáka spomína ako na priameho, otvoreného a vtipného chlapca. Nepôsobil však podľa nej ako vodca skupiny a nikdy by si nemyslela, že vstúpi do politiky.

„Skôr by som povedala, že bude vynikajúcim právnikom. Keď sa deti medzi sebou pochytili, vedel to vyriešiť, bol takým zmierovateľom.“ Zemanová si spomína, ako ho presviedčala, aby išiel študovať právo, keď zvažoval, že sa dá na herectvo. V pamäti jej utkvela jeho postava mravca. „Taký pracovitý chrobáčik, to sa na neho hodilo.“

V divadle sa zaľúbil do kamarátky Nory, ktorá tiež študovala právo. Vzali sa, keď mal dvadsať. Manželstvo vydržalo len päť rokov. Druhýkrát sa oženil až v roku 2008 s príslušníčkou Slovenskej informačnej služby Zuzanou. Majú jedného syna.

Pragmatik bral aj dvojky

„Kali klame, klame a klame. Ako študenta som ho mal celkom rád, ale čo z neho vyrástlo,“ napísal na svoj profil na Facebooku právnik Peter Kresák, ktorý pracuje pre ombudsmanku Janu Dubovcovú po tom, čo ju nedávno vláda odmietla vypočuť k téme policajného zásahu v Moldave nad Bodvou.

„Robo bol študent, ktorý sa nedal prehliadnuť. Nie pre výsledky, ale viac pre osobný šarm a energiu, s ktorou sa venoval aj iným aktivitám,“ hovorí Kresák.