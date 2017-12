Paška zakázal fotiť, čo robia poslanci v parlamente

Novinári nebudú môcť fotografovať, čo majú poslanci na stoloch. Výrazne im obmedzia aj pohyb po budove.

BRATISLAVA. Keď poslanec Smeru Andrej Kolesík rozdával kolegom lístočky s menami, koho majú voliť v tajnej voľbe do správnej rady Ústavu pamäti národa a potom o lístočkoch klamal, skončilo sa to jeho hanbou, priznaním a ospravedlnením.

Keby sa rovnaká situácia opakovala na budúci mesiac, prišiel by novinár, ktorý lístočky odfotografoval, o akreditáciu, ochranka by ho vyviedla z budovy a viac by sa nesmel vrátiť.

Rovnaký trest postihne aj novinára, ktorý sa bude snažiť nafilmovať opitého poslanca, ktorý sa potáca po chodbách parlamentu pri miestnostiach pre kluby či výbory.

Za výborom s ochrankou

Kancelária parlamentu, ktorá spadá priamo pod predsedu Národnej rady Pavla Pašku zo Smeru, vo štvrtok poslala redakciám e-mail s novými podmienkami na akreditácie novinárov a ich právami v parlamente.

Čo zakážu pohyb novinárov mimo štyroch vymedzených miest,

voľný prístup na rokovania výborov bez sprievodu ochranky,

fotografovanie a nakrúcanie osobných dokumentov na poslaneckých laviciach,

obmedzia počet novinárov v budove za jednotlivé redakcie.

Zakazuje im pohyb mimo vestibulu, priestoru pred rokovacou sálou, balkóna a malej novinárskej miestnosti.

Aj na zasadania výborov, o ktorých médiá doteraz bežne informovali a ktoré sú zo zákona verejné, budú môcť žurnalisti len v sprievode parlamentnej ochranky.

Nesmú tiež fotografovať a natáčať „osobné dokumenty“ na pracovných stoloch poslancov. To všetko pod hrozbou „odopretia ďalšieho vstupu do budovy“.

Paška tiež obmedzil počet novinárov z jednotlivých redakcií v parlamente - v prípade denníkov ide o troch. Denník SME máva v parlamente bežne viac než troch reportérov.

Počas schôdzí v budove zvyknú zasadať aj výbory, okrem píšucich redaktorov navyše pre každú redakciu pracujú fotografi či videoreportéri.

Ide o prvé výrazné obmedzenie práv novinárov v budove parlamentu od pádu komunizmu, keď ich porevolučné vedenie Národnej rady uvoľnilo na úroveň bežnú v západnej Európe.

Neoficiálne o nich poslanci Smeru začali hovoriť práve po Kolesíkovej aférke a ich bitke o kartónovú figurínu Roberta Fica. Ku konfliktom ­ ani slovným ­ novinárov s poslancami pritom nedochádza.

Bývalý šéf podpredseda parlamentu Béla Bugár z Mosta-­Hídu označil Paškove obmedzenia za nevhodné a čudoval sa, prečo ich zaviedol.

Proti obmedzeniam je Nova aj Matovič

Líder OĽaNO Igor Matovič považuje obmedzenia za "hrubý útok na slobodu tlače zo strany vládnej moci".

Zástupcovia hnutia NOVA Daniel Krajcer, Jana Žitňanská, Gábor Grendel a Robert Žitňanský napísali svoje výhrady Paškovi v otvorenom liste.

Šéfa parlamentu žiadajú, aby neodkladne zrušil svoje rozhodnutie a vrátil podmienky pre výkon novinárskej profesie na úroveň vyspelých demokratických krajín.

NOVA odmieta, aby boli novinári trestaní, keď pri výkone svojej práce "zaznamenajú niečo, čo nemusí byť po vôli niektorého z poslancov".

Hnutie pripomenulo, že v minulosti sa práve vďaka novinárom podarilo odhaliť "podvodné podpisovanie poslanca na prezenčnej listine".

Pomstil sa aj Orbán

Obmedzenia pre novinárov zaviedol aj Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorého Európska únia aj Smer kritizujú za prešľapy v oblasti demokracie.

Šéf parlamentu László Kövér odvolal v roku 2010 všetky dlhodobé vstupenky pre novinárov do maďarského parlamentu, viac ako dva roky mohli pracovníci médií do budovy len s jednorazovou vstupenkou. Tento rok začali opäť vydávať aj niekoľko dlhodobých preukazov na vstup.

Ďalej platí, že na balkóny sa návštevníci a novinári môžu dostať len so zvláštnym povolením, ktoré si treba vyžiadať týždeň dopredu.

Na balkón druhého poschodia, z ktorého novinári radi fotografovali poslancov, treba povolenie priamo od vedenia parlamentu.