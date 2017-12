ALT: kali NEMAZAT

Po prezidentských voľbách sa môže stať premiérom Robert Kaliňák. Podnikateľ, ktorý chce byť za dobrého.

24. jan 2013 o 10:06 Monika Tódová, Matúš Burčík

Ak Robert Fico vyhrá prezidentské voľby, hlavným kandidátom na miesto premiéra je Robert Kaliňák. Denník SME niekoľko týždňov hovoril s ľuďmi, ktorí ho poznajú, o tom, aký je, aké sú jeho šance a či by dokázal viesť krajinu. Kaliňák rozhovor pre SME odmietol, jeho vyjadrenia pochádzajú z desiatok rozhovorov, ktoré s ním v minulosti redaktori SME viedli.

Je rok 1993, pekný slnečný deň. Na autobusovej zastávke v bratislavskej mestskej časti Dlhé diely stojí Robert Fico. Pokazilo sa mu auto, tak sa na Inštitút ministerstva spravodlivosti, kde pracuje, vybral mestskou dopravou. Náhodou ho na svojej favoritke míňa mladý dlhovlasý študent práva a začínajúci podnikateľ Robert Kaliňák. Zastaví a spýta sa Fica, či sa nechce odviezť.

Kaliňák práve pracuje na ročníkovej práci Dialóg s knihou Roberta Fica Trest smrti. Ficovi v nej vyčíta, že sa nedostatočne postavil na stranu trestu smrti. Mladý politik si rád prisadne a s nádejným právnikom sa zoznámi. Najbližší rok sa ešte párkrát stretnú. Keď sa Fico o šesť rokov rozhodne založiť Smer, zavolá Kaliňákovi, či by nemal záujem. Takto opisuje začiatok vzťahu s Ficom samotný Kaliňák.

Existuje aj menej romantická verzia. „Sú dve podnikateľské krídla v Smere. Jedno reprezentuje Kaliňák a druhé Pavol Paška ako zástupca východu. Za Kaliňákom je Jozef Brhel a za Paškom Juraj Široký,“ povedal SME zdroj z prostredia Smeru.

O takomto pozadí vzniku dnes najsilnejšej strany píše aj spis Gorila. „Haščák vymenúva päť akcionárov Smeru: Juraj Široký, Vladimír Poór, Martin Glváč (Fedor Flašík), Jozef Brhel a Ivan Kiňo. Okrem Glváča a Brhela (Haščák ho ako jediného osobne nepozná) sú to všetko neschopní ľudia.“ Podobne sa v minulosti vyjadril aj poslanec HZDS Jaroslav Jaduš: „Pre ľudí ako Ivan Kiňo, Ján Gabriel či Jozef Brhel bol Smer vedľajšou investíciou, ak by sa HZDS nedostalo po voľbách do vlády.“

Bývalý minister vnútra a predseda Novy Daniel Lipšic hovorí, že „až na výnimočné prípady sú všetci členovia vlády za Smer bábkami oligarchov. Sú tam aj výnimky, ale nemyslím si, že tou výnimkou je Robert Kaliňák.“

Kaliňák akýkoľvek nadštandardný vzťah s Brhelom popiera, no priznáva, že sú priatelia a občas sa stretnú, hlavne na hokeji. Pre podnikateľa kedysi ako právnik pracoval v jednej kauze, raz ho označil za „veľmi múdreho človeka“. Brhel na otázky SME neodpovedal s odôvodnením, že k politike sa nevyjadruje.

„Je to fabulácia, z ktorej sa už nikdy nedostanem,“ reaguje Kaliňák na to, že má byť Brhelovou predĺženou rukou.

V kolektíve obľúbený

Kaliňák (42) vyrastal v Bratislave. Otec bol námorník, ktorý do hlavného mesta prišiel z východu. Matka sa s manželom zoznámila v Odese, kde žila.

Pochádza z bulharskej menšiny na Ukrajine, na Slovensku pracovala ako učiteľka. Otec bol v komunistickej strane. Zomrel na rakovinu, keď mal Kaliňák 15 rokov. Obaja synovia chceli byť námorníkmi, preto išiel Kaliňák na strojnícku priemyslovku.

„Už vtedy bol workoholik, často pomáhal iným, mal veľa aktivít. Veľmi dobre recitoval, vyhrával aj recitačné súťaže,“ hovorí učiteľka Viera Braunová, ktorá ho učila ruštinu.

Bol podľa nej vodcovský typ, v kolektíve vyčnieval. Učil sa dobre. „Fajčil na záchode a mal dlhé vlasy, čo bolo v tom čase neprípustné. Jeho triedny bol v tomto dosť prísny. Dvakrát ho pre dlhé vlasy poslal domov z prvomájového sprievodu,“ spomína učiteľka.

Divadlo: pracovitý chrobáčik

Na školu sa ešte vrátil, od roku 1997 tam tri roky učil právnu náuku. Skončil, keď vstúpil do politiky. „Aj ako učiteľ bol dobrý. Veľmi sa páčil dievčatám, keď prišiel na motorke a odstavil ju dole.“

Ako študent hral v divadelnom súbore Biele divadlo. Stretol sa tam s viacerými súčasnými hercami vrátane Rastislava Rogela, ktorý sa neskôr stal neonacistom.

Vedúca divadla Nina Zemanová si na Kaliňáka spomína ako na priameho, otvoreného a vtipného chlapca. Nepôsobil však podľa nej ako vodca skupiny a nikdy by si nemyslela, že vstúpi do politiky.

„Skôr by som povedala, že bude vynikajúcim právnikom. Keď sa deti medzi sebou pochytili, vedel to vyriešiť, bol takým zmierovateľom.“ Zemanová si spomína, ako ho presviedčala, aby išiel študovať právo, keď zvažoval, že sa dá na herectvo. V pamäti jej utkvela jeho postava mravca. „Taký pracovitý chrobáčik, to sa na neho hodilo.“

V divadle sa zaľúbil do kamarátky Nory, ktorá tiež študovala právo. Vzali sa, keď mal dvadsať. Manželstvo vydržalo len päť rokov. Druhýkrát sa oženil až v roku 2008 s príslušníčkou Slovenskej informačnej služby Zuzanou. Majú jedného syna.

Pragmatik bral aj dvojky

„Kali klame, klame a klame. Ako študenta som ho mal celkom rád, ale čo z neho vyrástlo,“ napísal na svoj profil na Facebooku právnik Peter Kresák, ktorý pracuje pre ombudsmanku Janu Dubovcovú po tom, čo ju nedávno vláda odmietla vypočuť k téme policajného zásahu v Moldave nad Bodvou .

„Robo bol študent, ktorý sa nedal prehliadnuť. Nie pre výsledky, ale viac pre osobný šarm a energiu, s ktorou sa venoval aj iným aktivitám,“ hovorí Kresák.

„Sám som nikdy nebol študentom na červený index, čo bol aj jeho prípad a asi aj preto mi padol do oka. Možno aj pre spoločné záľuby v hudbe a motoroch.“ Spomína, ako na skúške začal rozprávať, a keď Kresák zistil, že si začína vymýšľať, prerušil ho otázkou, či chce hneď dvojku, lebo keď bude pokračovať, zrejme neuspeje. „Ako pragmatik sa už vtedy rozumne rozhodol pre dvojku.“

Na právnickej fakulte začal Kaliňák podnikať. Škola vlastnila priestory Havana baru v Mlynskej doline, ktorý bol zatvorený. Kaliňák sa vybral za kvestorom, či by to mohol prevádzkovať. Ten mu to nedovolil. Tak išiel za prorektorom a ten kvestorovi prikázal, nech kľúče vydá.

Prorektorom bol Ivan Gašparovič, ktorý sa onedlho stal generálnym prokurátorom a neskôr s podporou Smeru prezidentom.

Na fakulte objavil aj tlačiareň. Škole ju darovala americká vláda, a nikto ju nepoužíval. Sprístupnili mu ju, a tak si otvoril kopírovaciu službu. Tlačil skriptá pre celú fakultu.

Kaliňák maturoval v roku 1989, revolúcia ho zastihla ako prváka na vysokej. Za svoj krúžok bol v koordinačnom výbore.

Okrem baru a tlačiarne stihol pracovať v STV, kde uvádzal reláciu o kupónovej privatizácii, vo VTV teletrh práce a moderoval aj kabaret na Novej scéne, kde účinkovali Peter Marcin alebo Sisa Sklovská.

„Ešte počas štúdia nastúpil k mojej kolegyni a priateľke Majke Majeríkovej do advokátskej kancelárie,“ spomína Kresák. „Robil tam dievča pre všetko. Na starej mazde jazdil po Bratislave a vybavoval, čo bolo treba. Myslím, že tam dostal dobrú školu a neskôr tam pôsobil aj ako advokátsky koncipient.“

„Volali sme ho Feši vybavovač,“ spomína ďalší právnik. „Nebol nešikovný, vedel vybaviť naozaj všetko. Ľudia sa s ním radi rozprávajú, je priateľský, vzbudzuje pocit, že mu môžete dôverovať.“

Raz musela tohto vybavovača vyviesť z Krajského súdu v Bratislave justičná stráž. Ako mladý koncipient chodil často do obchodného registra, kde bola veľká byrokracia a všetko dlho trvalo.

Dohodol s pracovníčkami súdu, že im bude pomáhať vypisovať papiere a za to vybavia jeho veci prednostne. „Keď to zistila predsedníčka súdu, dala ho vyviesť,“ opisuje sudkyňa, ktorá si neželá uviesť svoje meno.

Kamaráti z Harleya

Je polovica deväťdesiatych rokov a v bratislavskom podniku Harley Davidson Pub sedí pri bare jeho menšinový spolumajiteľ Ján Počiatek, riaditeľ významného podniku Telenor. Obsluha má dobrú náladu, dnes sa nevypláca výpalné. Do podniku prichádza právnik Kaliňák a zoznamuje sa s Počiatkom.

„Jano bol šéf, Kali bol ešte vysokoškolák a nevedel oproti nemu nič, iba počúval a nasával informácie,“ opisuje čašníčka, ktorá tam pracovala.

„Podnik chránili takáčovci, keď som nedávno videla v novinách fotku Iva Ružiča, tak som mala dosť. Toľko žúrov, čo sme s ním zažili,“ hovorí čašníčka.

„Chodili tam Žaluď (Peter Steinhübel), Surovčík, vždy sme dopredu vedeli, kedy bude razia. Keď boli prvýkrát vo vláde, hovorila som si, že motorkári vládnu Slovensku.“

Dvojnásobný minister vnútra musel počas svojej kariéry niekoľkokrát vysvetľovať podozrivé prepojenia na podsvetie, a nešlo len o takáčovcov.

V roku 2006 strážila počas volebnej noci sídlo Smeru SBS A - Team Security prepojená na skupinu jakšíkovcov. SBS sídlila na Miletičovej 23, kde je jedna z prevádzok Steam and Coffee, ktorú vlastnia Kaliňák s Počiatkom.

Adresu tam má zapísanú aj viac firiem Ivana Jakšíka a od júla minulého roka aj advokátska kancelária Kaliňákovej bývalej kolegyne Márie Majeríkovej. Minister tvrdil, že o možnom prepojení SBS na podsvetie nič nevie.

V apríli minulého roka zverejnil novinár Tom Nicholson na blogu prepis telefonátu Libora Jakšíka s bývalým policajným viceprezidentom a Kaliňákovým kamarátom Stanislavom Jankovičom.

Po zverejnení prepisu Jankovič priznal, že sa s Jakšíkom pozná ešte z čias, keď bol policajtom. Odmietol, že by pre neho niečo vybavoval. Následne odstúpil z funkcie poradcu ministra.

Takáča, ktorý zabezpečoval ochranu Harley Davidson Pubu, zastrelili v roku 2003. Pred niekoľkými dňami obvinili policajti člena jeho skupiny Iva Ružiča.

Jakšíka zatkli v máji 2011 a obvinili z vydierania a ekonomickej kriminality. Vlani v marci ho súd prepustil na slobodu.

Pamätá si len Žaluďa

Postava bratislavského podsvetia Jozef Drag vlani pre Plus sedem dní hovoril, ako ho Kaliňák údajne v roku 2008 prijal do prísne tajného policajného útvaru. Mali sa dohodnúť, že bude zároveň policajt aj mafián. Drag opisoval ako cez neho policajti dostávali od Karola Mella informácie o zločinoch Mikuláša Černáka. Kaliňák ho označil za klamára.

Vysvetľovať musel aj kontakt s bossom podsvetia Jozefom Svobodom zavraždeným v roku 2004. Jeho vdova opísala stretnutie v noci zo 17. na 18. apríla 2004 v bratislavskom Football Pube, kde oslavoval Smer volebné víťazstvo prezidenta Ivana Gašparoviča.

„Bolo to také tajné stretnutie, kde sa manželovi vtieral do pozornosti,“ povedala o Kaliňákovi v roku 2004 časopisu .týždeň.

„Tak toto si naozaj nepamätám, tá noc bola veľmi hektická, ale dosť o tom pochybujem, nepoznal som Jozefa Svobodu,“ reagoval vtedy Kaliňák, ktorý vždy popieral akékoľvek kontakty s podsvetím.

Tvrdí, že v živote stretol iba jedného živého mafiána, a to Petra Steinhübela. „Rakúsky klient, pre ktorého som pracoval, si od neho prenajímal priestory, kde vyrábal sanitky.“

Bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak hovorí, že nikdy nezachytil informáciu o ministrovom prepojení na podsvetie.

„Nič, čo by mohlo negatívne vplývať na jeho pozíciu. Za informácie v tomto kontexte nepovažujem klebety, ktoré neboli potvrdené alebo o ktorých sa preukázalo, že boli cielenými dezinformáciami. Takých bolo samozrejme veľa.“

Prvé podnikanie

Okrem podnikania s Počiatkom sa vrhol aj do právnickej profesie. Špecializoval sa na protimonopolné právo a informačné technológie. Ako advokát robil viac významných fúzií. Pripravoval tiež internetovú stránku televízie Markíza.

Pustil sa aj do obchodov s nehnuteľnosťami, pre jeden z nich ho vyšetrovala polícia. Detaily kauzy Kovošrot zverejnil exminister vnútra Vladimír Palko potom, čo na toto ministerstvo Kaliňák prišiel v roku 2006. Prípad vyzeral ako ukážkové tunelovanie pomocou konkurzu, no polícia na to nemala dôkazy.

Majetok skrachovanej firmy Kovošrot skončil v rukách spoločnosti, ktorá mala toho istého konateľa - Elemíra Tichého. A prostredníkom bol práve Kaliňák ako konateľ firmy Krupp.

Čo sa stalo? Kovošrot v roku 2000 podal sám na seba návrh na konkurz. Správca konkurznej podstaty Peter Szivós vypísal súťaž, do ktorej sa prihlásila iba jedna firma. Ponúkla 51 miliónov, ale nezaplatila potrebnú zábezpeku, preto bola súťaž zrušená.

Do druhého kola sa už prihlásili dve firmy: Kaliňákov Krupp, ktorý ponúkal 25 miliónov korún, a piešťanský MP Holding. Ten núkal o päť miliónov viac, no napokon tiež nezložil zábezpeku. Jeho zástupca Jozef Drga hovoril, že ju nezaplatil, lebo sa bál zmanipulovaného konkurzu. Tvrdil tiež, že pracovníčka u správcu mu po vypršaní časovej lehoty na obálku potvrdila, že je jediným záujemcom. Obálku však nevedel vyšetrovateľom predložiť.

Správcu Szivósa neskôr vyškrtli zo zoznamu správcov, lebo majetok začal predávať skôr, ako mu dal súd súhlas. Súd tiež konštatoval, že spôsob preberania obálok nevylučuje, že sa s nimi mohlo manipulovať. Súd zároveň povedal, že Szivós mal problémy aj v iných prípadoch.

Vyšetrovaný bol aj Počiatek. Spolu s Robertom Pinterom figuroval v roku 1997 v kauze pochybného prevodu bytu v centre Bratislavy, ktorý pôvodne vlastnila dôchodkyňa Mária Fiderická. Tá tvrdila, že ju podviedli, keď jej medzi papiermi o poskytnutí pôžičky podstrčili na podpis kúpnopredajnú zmluvu a splnomocnenie pre Pintéra, aby konal vo veci prevodu bytu na Počiatka. Podozrenia sa nepodarilo preukázať.

V septembri minulého roka Nový Čas informoval, že Pintér, ktorý s oboma ministrami vlastní reštaurácie, sa stal na ministerstve vnútra šéfom sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku. Zároveň ho prijali do polície a dostal hodnosť majora. Kaliňák to odôvodnil tým, že si vyberá ľudí, ktorým dôveruje.

Po Ficovi najpopulárnejší

„Jeho vstup do politiky ma prekvapil. Pokladal som ho viac za organizátora či manažéra ako za tvorcu myšlienok či politických ideí,“ hovorí Kresák.

„Nebolo to celkom tradičné, že do politickej strany príde niekto, kto má dlhé vlasy a zosadne z harleya. Na druhej strane mal zdvorilé vystupovanie. Bol veľmi slušný k dievčatám a ako jeden z mála ľudí, ktorých poznám, nepil alkohol,“ spomína zakladajúca členka Smeru Monika Flašíková-Beňová, ktorá má stranícky preukaz s číslom 002. S Kaliňákom sa zblížili, bol jej svedkom na svadbe s Fedorom Flašíkom.

„On prišiel s návrhom, aby sme robili stretnutia s novinármi, rozprávali sa s nimi, robili vianočné večierky. Nepatrí k politikom, ktorí nechcú robiť rozhovory,“ vraví europoslankyňa.

Prvýkrát sa stal poslancom v roku 2002. Smer zostal v opozícii a z neho sa stal na štyri roky predseda výboru pre obranu a bezpečnosť. Za ministra bol vymenovaný až v roku 2006 a opäť v roku 2012.

Ako s predsedom výboru sa s ním zoznámil aj bývalý policajný prezident Spišiak, v tom čase prvý policajný viceprezident. „Prišiel na prieskum odpočúvacieho zariadenia pre kauzu odpočúvania SME. Zdal sa mi korektný. Pripadalo mi zaujímavé, že niekto taký je v Smere,“ hovorí Spišiak, ktorý teraz šéfuje bezpečnosti v Slovnafte.

„Dokonca ako opozičný poslanec navrhol zvýšenie rozpočtu ministerstva vnútra na rok 2004 o 200 miliónov korún na boj s organizovaným zločinom. Parlament návrh schválil.“

Priateľské hodnotenia

Kaliňák ho dvakrát odvolal z funkcie. Spišiak to neberie osobne, každý minister si podľa neho privedie nové vedenie. Dodnes sa s ním stretáva približne raz za dva mesiace. „Ministra zaujíma môj názor na veci v polícii a pre mňa je rozvoj polície dôležitejší ako osobná samoľúbosť.“ Hovorí, že majú korektné vzťahy.

V odpočutom rozhovore medzi Kaliňákom a redaktorkou Pravdy Vandou Vavrovou pritom podpredseda Smeru v júli 2011 tlačil na to, aby denník na prvej strane informoval, ako Spišiak prekročil rýchlosť. „Dnes nie ste schopní naje...ť Spišiakovi, že išiel 130. To je neuveriteľné. Neuveriteľné. Naozaj neuveriteľné. Tomu proste prestávam rozumieť,“ vyčítal Kaliňák redaktorke, ktorú oslovoval Bejby.

Spišiak sa na to Kaliňáka pýtal: „Povedal mi, že reagoval ako politik, nie ako minister. Zbláznil by som sa, keby sa ma malo všetko dotknúť. Pravda je taká, že sám som sa za to prekročenie rýchlosti hanbil a chcel som odstúpiť z funkcie, ale minister Lipšic ma od toho odhovoril.“

Spišiak viedol viac súdnych sporov s ministrovými podriadenými za vetu, v ktorej im vyčítal, že keď boli na riadiacich pozíciách v polícii, Karol Mello unikal. Súdy sa nakoniec skončili vzájomnou dohodou.

Mella a slabý boj s organizovaným zločinom vyčíta Kaliňákovi aj Lipšic. „Vždy za jeho obdobia poľavil boj proti organizovanému zločinu. Išlo sa po menej vplyvných ľuďoch, nie po špičkách, ale to môže byť spôsobené aj tým, že to nie je jeho priorita.“ Polícia síce Mella na Belize chytila, ale podľa Lipšica to spravila tak, že bolo jasné, že ho odtiaľ tak skoro nedostaneme.

Lipšic tiež hovorí, že podpredseda Smeru má niekedy „flexibilnejšie“ chápanie zákona.

Keď napríklad polícia obvinila jeho blízkeho človeka Jankoviča, ktorý ako policajný viceprezident protizákonne vybavil vodičský preukaz známemu za prekročenie rýchlosti, Kaliňák to Lipšicovým ľuďom vytkol. Obhajoval to vraj tým, že keď je niekto dobrý policajt, môže si občas niečo vybaviť.

Napriek kritike nepôsobia striedajúci sa ministri ako nepriatelia. Keď sa Lipšicovi narodilo druhé dieťa, Kaliňák mu z New Yorku priniesol body s logom newyorskej polície NYPD.

„Keď sa narodí dieťa, zvykne sa poslať hromadná SMS všetkým, koho máte v mobile, takú som vtedy poslal, teda aj jemu. Bola to skôr náhodná situácia tým, že aj on vtedy čakal dieťa a bol práve v New Yorku,“ hovorí Lipšic. Kaliňák je podľa neho autenticky žoviálny a chce sa za každú cenu vyhnúť konfliktom.

Svedčí o tom aj príhoda z parlamentu s Igorom Matovičom. Ich ostrý slovný súboj vyvrcholil tak, že sa líder Obyčajných ľudí rozbehol za stenu s tým, že sa idú biť. Keď tam prišiel, zostal prekvapený. „Potykajme si, ja som Robo,“ povedal mu namiesto bitky Kaliňák. „Bolo to tak, úplne ma tým odzbrojil,“ spomína Matovič.

Za prvej Ficovej vlády prežil aj medzinárodný škandál, keď polícia v januári 2010 počas cvičenia zabalila cestujúcemu do Írska výbušninu. O hanbe informovali zahraničné médiá. Bolo to jedinýkrát, čo Kaliňák čelil odvolávaniu v parlamente.

„Každý, kto robí, robí aj chyby. Minister vnútra je však veľmi dynamický človek, ktorý urobil pre tento rezort neopakovateľné veci,“ bránil ho Fico. Na mysli mal najmä vybudovanie Schengenu.

Svojich chráni

Vladimír Palko videl chybu polície aj v Kaliňákovej povahe: „Keď som sa stal ministrom, vyslal som signál, že vyžadujem disciplínu, poriadok a zodpovednosť. Kaliňák to označil za šírenie strachu s tým, že chce byť kamarát so všetkými, čo sa nie vždy dá. Výsledkom je atmosféra ľahostajnosti.“

Najvážnejšou Kaliňákovou kauzou je prípad Hedvigy Malinovej. Ako minister vystúpil v roku 2006 pred médiami s premiérom Ficom a tvrdil, že si študentka vymyslela, že ju cestou na skúšku v Nitre zbili. Ukazoval jej blúzku a pomenoval viaceré dôkazy, ktoré polícia získala. Prípad dodnes nie je uzavretý.

„Keby som mala povedať, na koho sa najviac hnevám, tak na ministra Kaliňáka. Dodnes využíva každý moment, každú príležitosť na to, aby si do mňa kopol. Keby som ho stretla, tak by som mu povedala jednu vetu, že mu prajem, aby prežil všetok ten smútok, všetku tú bolesť, ktorú prežívali moji rodičia, odkedy ma prepadli. Nič iné,“ povedala v októbri 2012 Žáková Malinová na verejnej diskusii.

Aj vtedajší hovorca ministra Erik Tomáš v roku 2012 uznal, že tlačovka „bola zbytočne dlhá a bolo tam povedaných zbytočne veľa vecí“. Kaliňák dodnes trvá na tom, že nič zlé neurobil a Žákovú Malinovú nazýva klamárkou. Polícia kauzu nevyšetruje, rieši ju už len Generálna prokuratúra.

Kaliňákovi sa darí chrániť nielen seba, ale aj svojich spojencov. Keď médiá zverejnili fotku šéfa vojenského spravodajstva Ľubomíra Skuhru s pravou rukou Jána Slotu Georgeom Gansém, bránil ho ako najlepšieho spravodajcu, akého kedy Slovensko malo. Skuhra kedysi v SIS pracoval s jeho manželkou.

Bývalý novinár a príslušník SIS Peter Tóth tvrdí, že obaja boli súčasťou komanda, ktoré malo priviesť svedka únosu Michala Kováča mladšieho Oskara Fegyveresa zo Švajčiarska, kde sa ukrýval. Napokon sa vrátili bez neho.

Kaliňák sa k tomu nechce vyjadrovať, v minulosti Fegyveresa zamestnal na polícii, bol mu na svadbe a finančne mu pomohol, čo SME potvrdil samotný Fegyveres.

Kto bude premiérom?

Patrí k najbohatším ministrom Ficovej vlády. Za rok 2012 zarobil z výkonu verejnej funkcie 36 336 eur, mimo tohto výkonu 222 869 eur. Podrobne rozkryť svoj majetok odmieta.

Tvrdí, že asi polovicu zo zisku predstavujú obchody na burze, kde vlastní akcie viacerých významných spoločností, napríklad bánk alebo mobilných operátorov. Zvyšok tvoria obchody s nehnuteľnosťami alebo komoditami. On sám hovorí, že na Slovensku je väčšinovým vlastníkom približne desiatich spoločností, zvyšných 30 vlastní ako menšinový spolumajiteľ.

Po Ficovi je najpopulárnejším politikom Smeru. V posledných voľbách získal šéf strany 762 360 preferenčných hlasov, Kaliňák 485 594. Tretí Pavol Paška, o ktorom sa tiež hovorí ako o možnom premiérovi, ich dostal 273 540.

„Fico si myslí, že by to mal byť Kaliňák a vysvetľuje to práve touto jednoduchou matematikou,“ povedal SME zdroj z prostredia Smeru. „Časť strany však o tom pochybuje práve kvôli Kaliňákovmu podnikateľskému pozadiu.“

Flašíková-Beňová si myslí, že má šancu. „Smer pozná od začiatku a z Fica má to, že vie udržať konsenzus. Bude záležať na tom, či sa mu podarí každému ponúknuť takú funkciu, aby bol spokojný. Smer je veľká strana a je v nej veľa ľudí s veľkými ambíciami.“

Kaliňák má s predsedom priateľský vzťah, boli spolu na dovolenke, hovorí o ňom ako o staršom bratovi. Nikdy nemali otvorený konflikt.

Dobré vzťahy sa snaží udržiavať aj s Pavlom Paškom a Marekom Maďaričom. Je však vraj vylúčené, aby bol Kaliňák premiérom a Paška ministrom, čím by mu bol vlastne podriadený. Paška rozhovor pre SME odmietol.

V Smere sa spoliehajú aj na to, že Fico sa zo strany úplne nestiahne a zostane neformálnym lídrom. „Nikto nevie, aké to v skutočnosti bude, určite sa to zmení, ale pre kohokoľvek, kto by sa stal premiérom, bude Fico jednoznačne najlepším poradcom,“ povedal SME zdroj z vedenia.

„Politický pragmatizmus už ovláda veľmi dobre, čo pokladám za veľkú škodu,“ hovorí o Kaliňákovi Kresák. „Ešte stále nedosiahol úroveň samoľúbosti a neomylnosti súčasného premiéra. V politike ho však pokladám za dobrého žiaka, čo ma nenapĺňa veľkým optimizmom.“