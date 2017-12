Kiska sa v prípade zvolenia za prezidenta vzdá platu

Prezidentský kandidát chce venovať svoj plat ľuďom, ktorí doplácajú na diery v sociálnom systéme.

24. jan 2014 o 14:24 TASR

BRATISLAVA. Kandidát na post prezidenta republiky Andrej Kiska sa v prípade zvolenia vzdá prezidentského platu v prospech chudobných.

"Ak by som dostal dôveru vo voľbách, každý mesiac by som venoval prezidentský plat ľuďom, ktorí to potrebujú," tvrdí.

Ako príklad príjemcu uviedol konkrétnu mladú vdovu zo Skalice, ktorej dve deti sú ťažko choré a jej mesačný príjem je 390 eur.

"Nekandidujem preto, aby som získal prezidentský plat a výhody, nepotrebujem ich. Mal som v živote to šťastie, že sa zo mňa stal finančne zabezpečený človek a mohol som sa venovať pomoci druhým," doplnil Kiska.

Podľa jeho slov je prvoradou úlohou prezidenta byť aktívny a vytvárať tlak na zodpovedných, aby prijímali skutočné riešenia v prospech celej spoločnosti.

Na druhej strane však dostáva množstvo listov, mailov a odkazov s prosbou o pomoc.

"Sú to až neuveriteľne tragické príbehy ľudí, rodín, ktoré sa nie vlastnou vinou prepadli na samé dno. Pomôcť niektorým ľuďom a rodinám nevieme vzhľadom na charakter ich problému ani cez Dobrého anjela," dodal.

Prezidentský kandidát chce venovať svoj plat prípadom, ktoré najsmutnejšie symbolizujú diery v našom sociálnom systéme.

Plat slovenského prezidenta spolu s paušálnymi náhradami mesačne prevyšuje deväťtisíc eur.