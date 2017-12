Slovensko, krajina zosuvov

Na piatich percentách územia Slovenska hrozia zosuvy pôdy. Čím viac prší, tým je riziko vyššie.

24. jan 2014 o 15:14 Mikuláš Jesenský

Pred pár týždňami sa pri Piešťanoch zosúvala časť svahu. Pohybujúca sa masa zeme spôsobila poriadny rozruch – zosuv len o pár metrov minul rodinný dom, prišli hasiči aj geológovia, zavreli cestu aj vodovod, zasadli komisie.

Podľa prvých odhadov sa pri Piešťanoch zosunulo niekoľko sto kubíkov zeme.

Keď pred 54 rokmi došlo k doteraz najväčšiemu zosuvu na Slovensku, pri meste Handlová, hýbalo sa 14 miliónov kubíkov zeme, teda prinajmenšom tisíckrát toľko ako pri piešťanskom zosuve.

21-tisíc rizík

Za polstoročie medzi handlovským a piešťanským zosuvom došlo k mnohým ďalším, ale za ten čas sa posnuli vpred aj geológovia. Predovšetkým dokázali zmapovať rizikové územia. Podľa digitálnej mapy na webe Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra máme na Slovensku aspoň 21-tisíc svahových deformácií. Dohromady zaberajú plochu 257-tisíc hektárov, čo je viac ako päť percent územia krajiny.

„Medzi najviac postihnuté oblasti patria kontakty vulkanických pohorí s kotlinami – Vtáčnik, Kremnické vrchy a Hornonitrianska a Handlovská kotlina, východný okraj Kremnických vrchov, okraje Slanských vrchov a ich kontakt s Východoslovenskou nížinou, resp. Košickou kotlinou a severný okraj Vihorlatských vrchov,“ vyberá spomedzi rizikových miest Pavol Liščák, šéf oddelenia inžinierskej geológie v geologickom ústave.

Liščák sleduje aj dianie v susedných krajinách. „V Česku majú zaregistrovaných 14 178, v Poľsku 12 150 svahových porúch. Tieto krajiny uvádzam preto, že s obidvoma máme spoločné flyšové Karpaty a práve v nich majú, podobne ako je to u nás, väčšinu zosuvov a iných svahových porúch.

V Rakúsku sa počet zosuvov odhaduje na 25-tisíc a sú sústredené v Alpách, nížinaté Maďarsko ich má len 400.

Geológia a počasie

Dôvody, prečo sa masa zeme začne hýbať, sú pod i nad ňou. Najdôležitejšia je geologická stavba. U nás je z pohľadu geológov rizikovým najmä takzvaný vnútrokarpatský flyš. „Flyš predstavuje striedanie ílovcov a pieskovcov v premenlivom pomere, kde najčastejšie dochádza k zosuvom zvetralín po priaznivo uložených vrstvových plochách,“ vysvetľuje Liščák.

Druhou rozhodujúcou príčinou sú zrážky. „Nielen dažďové, ale tiež snehové, najmä pri náhlom topení, často spojenom s dažďom,“ dodáva Liščák.

Práve klimatické anomálie vo veľkej miere spôsobili aj dva najznámejšie zosuvy – v Handlovej a v Nižnej Myšli. „Od júna do decembra 1960 zrážkové anomálie v oblasti Handlovej prekročili vtedajší priemer zrážkových úhrnov o viac ako 50 percent,“ hovorí geológ.

Ešte podrobnejšie opisuje predpoklady zosuvov v roku 2010 na východe Slovenska. „Už prvé štyri mesiace roka boli mimoriadne bohaté na zrážky. V máji potom došlo na všetkých hodnotených staniciach SHMÚ k prekročeniu priemernej hodnoty zrážkového úhrnu o viac ako sto percent.“

Táto bohatá závlaha následne zhoršila „stabilitné pomery svahov a vytvorila podmienky na vznik svahového pohybu“.

Handlová v roku 1961 prišla o desiatky domov. FOTO – ARCHÍV

Klesajúci svah v Nižnej Mišli ničil domy aj cesty. FOTO – TOMÁŠ JESENSKÝ

Aj človek

Tretím dôležitým narušiteľom stability je človek. „K zosuvom prispieva nevhodnými aktivitami - podrezaním päty svahu, priťažením odlučných a úpätných častí svahu, nevhodnou manipuláciou s povrchovou vodou,“ hodnotí Liščák.

Príkladom kombinácie prírodných podmienok a ľudskej činnosti je podľa neho zosuv v Podhradí na západnom okraji pohoria Vtáčnik v máji a júni 1978. „Okrem geologickej stavby bol podmienený ťažbou hnedého uhlia. Statické poruchy sa vtedy prejavili na 116 obytných domoch.“

Pri nedávnom zosuve pri Piešťanoch tiež mohla zohrať úlohu ľudská aktivita. „Popri geologickej predispozícii prispeli k aktivizácii zosuvu viac ako 50-ročné ťažobné aktivity v kameňolome, ktoré výrazne oslabili pätu svahu.“

Hoci človek dokáže terén poškodiť, jeho možnosti naprávať, čo sa už raz dalo do pohybu, nie sú veľké. „Závisí to od veľkosti zosuvu a hĺbky šmykovej plochy. Napríklad na území handlovského zosuvu je akákoľvek výstavba vylúčená. Isteže, disponujeme technológiami, ktorými by bolo možné stabilizovať aj veľké zosuvy, ale takéto stabilizácie by neúnosne predražovali následnú výstavbu,“ hovorí geológ.

Aspoň prevencia

Človek síce geologické zloženie zeme neovplyvní, no môže sa mu lepšie prispôsobiť. Podľa Liščáka je kľúčové poznať terén, na ktorom sa má stavať. „Inžinierskym geológom, by, samozrejme, pomohlo, keby sa konečne podarilo presadiť v stavebnom zákone ustanovenie, ktoré by projektantov či individuálnych stavebníkov zaviazalo povinne využívať výsledky inžinierskogeologického prieskumu. Problém je, že stavebníci a investori tento aspekt zanedbávajú.“

Informácií o rizikových miestach je už podľa neho dosť. V Atlase stability svahov máme na veľmi dobrej úrovni spracovanú informáciu o zosuvoch. Územné plány mnohých obcí zohľadňujú túto zosuvnú dokumentáciu. Podobne, pri líniových stavbách typu diaľnic, železníc a ďalších komunikácií sú zohľadnené výsledky viac ako 50-ročnej práce slovenských geológov pri registrácii zosuvov a iných svahových porúch,“ hovorí Liščák.

„Navyše, na významných zosuvoch máme vybudované monitorovacie systémy, prostredníctvom ktorých dokážeme spravidla včas identifikovať možnú aktivizáciu zosuvu,“ dodáva geológ.

Zdemolované domy sa už opraviť nedajú. FOTO SME- TOMÁŠ JESENSKÝ

V Nižnej Myšli už žijú iba stromy Pred necelými štyrmi rokmi podmáčaná zem vyhnala z domovov obyvateľov Nižnej Myšle. Zrejme navždy. V noci z 3. na 4. júna 2010 pribudlo v Nižnej Myšli takmer dvesto bezdomovcov. Mohutný zosuv pôdy poškodil takmer päťdesiat domov, dvadsaťdeväť museli zbúrať. Hlboké rany v dušiach ľudí a na tvári dediny ani tri a pol roka po kataklizme čas nevyliečil. „Z večera do rána sme prišli o všetko. Dodnes sa s tým nedokážem zmieriť,“ spomína Karol Glajc. Namiesto kolaudácie asanácia Tri a pol roka pracoval v Anglicku ako zvárač, len aby si splnil sen. Keď mu manželka zatelefonovala, že čakajú ďalší prírastok, dal výpoveď. V novučičkom, vlastnoručne postavenom rodinnom hniezde, do ktorého investoval všetky peniaze, ostávalo osadiť už len zábradlie na prednom balkóne. „Na ďalší týždeň som chcel dom kolaudovať. Neviete si predstaviť tú radosť. Namiesto toho som ho musel búrať,“ hovorí Karol. Deň po katastrofe visela na balkóne čudne skrútenej novostavby nedosušená bielizeň. Manželka ju nestihla ani zvesiť. „V noci som sa zobudil, počul som, že v dome niečo prasklo, psy začali brechať. Zbadal som praskliny v múre, neustále sa zväčšovali. O hodinu som už utekal. Našťastie, manželka s deťmi spala u našich.“ Ráno neveril vlastným očiam. Dom zasiahol mohutný zosuv pôdy. Obrovský tlak kubíkov zeminy nasiaknutej dlhotrvajúcimi lejakmi nadvihol časť budovy ako zápalkovú škatuľku. „Podlahy vystrelilo do metrovej výšky. Dom však ostal vcelku. Len vďaka železobetónovým základom sa nezrútil,“ vysvetľuje Karol. Stavebné povolenie Stavebné povolenie dostal v roku 2005. Vydal mu ho spoločný stavebný úrad v Čani. Ani tam však o riziku zosuvu údajne nevedeli. A tak ľudia budovali desaťročia svoje domy na rizikovej svahovej deformácii. Relatívne stabilný svah dali do pohybu až extrémne zrážky, ktoré v júli 2010 postihli takmer celé Slovensko. Ničivý zosuv mal rozmery tristo krát dvesto metrov, hĺbku približne pätnásť metrov. Viacerí obyvatelia Nižnej Myšle tvrdia, že pred niekoľkými desiatkami rokov robili v obci geologický prieskum. Dokumentácia sa však záhadne stratila. „Mne nikto nič nepovedal, nikto ma na nič neupozornil. Lokality, kde hrozia zosuvy, by mali byť súčasťou územného plánu každej obce. Po tej katastrofe je u nás v časti dediny stavebná uzávera. Žiaľ, neskoro,“ hovorí Karol. Glajcovci žijú od pohromy u svokrovcov. Deviati pod jednou strechou. Karol je rozhodnutý pustiť sa do novej stavby. Pravda, na inom mieste. Pozemok, na ktorom stál ich dom, je nielen nebezpečný, ale aj bezcenný. A tak po okrajoch vysadil hrušky, slivky, čerešne, jablone. „Zvarím ešte futbalové bránky, uprostred bude ihrisko. Aspoň si s príbuznými zahráme futbal...“ Ulica (bez)nádeje Nešťastie v Nižnej Myšli zmobilizovalo celé Slovensko. Mesto Košice darovalo ťažko skúšanej obci pätnásť nových kontajnerových bytov za symbolické euro. Obytný dom z kontajnerov samospráva postavila na Luniku IX pre obyvateľov paneláka, ktorý museli po ničivom požiari zbúrať. Nakoniec atypická bytovka za viac ako 330-tisíc eur ostala prázdna. Vysoké nájomné odradilo budúcich nájomníkov od sťahovania. „Pomaly tu už nikoho nenájdete,“ hovorí Stanislav Nagy, jeden z posledných obyvateľov narýchlo postaveného sídliska v lokalite Kopanice. S manželkou Annou strávil v kontajnerovom byte štvrté Vianoce a Nový rok. Aj oni prišli o dom. Väčšina susedov z Ulice nádeje, ako ktosi spontánne nazval novú štvrť, sa rozpŕchla po okolitých obciach, žijú u príbuzných, kúpili si staršie rodinné domy, ktoré rekonštruujú, poniektorí sa pustili do výstavby nových. „My už stavať nebudeme. Máme svoje roky,“ rezignovane vraví 58-ročný muž. V januári minulého roku, pár rokov pred dôchodkom, prišiel o prácu. Sedíme v obývačke spojenej s kuchynkou, vedľa je spálňa, z predsiene sa vchádza do kúpeľne s toaletou a sprchovacím kútom. Nagyovci platia mesačne vyše dvesto eur. Kúrenie, ohrev vody a varenie je na elektrinu. „V lete je tu horúco, v zime zima. Keď chceme byt vykúriť, lezie to poriadne do peňazí.“ Nagyovci zatiaľ márne čakajú na pridelenie nájomného bytu v novej bytovke. Obec ju začala stavať vlani v septembri. Strihať pásku by mali na jeseň tohto roku. „Neviem, či sa toho dočkáme. Prinajhoršom dožijeme tu,“ rozmýšľa Stanislav Nagy. A v smutných očiach sa mu zračí beznádej. Karol Glajc pred už kolaudovať nový dom nestihol. FOTO – TOMÁŠ JESENSKÝ Stavebná uzávera V zasadačke obecného úradu visí nová geologická mapa obce. Červenou farbou sú vyznačené lokality postihnuté aktívnymi zosuvmi, žltou rizikové oblasti so svahovými deformáciami. Dohromady tvoria takmer polovicu obce. „V časti s aktívnymi zosuvmi platí stavebná uzávera,“ vysvetľuje starosta Ľudovít Grega. „Tam nevydáme povolenie ani len na malú stavbu. V potenciálne ohrozených územiach bude musieť žiadateľ doložiť geologický a statický posudok.“ Svah v lokalite Pod cintorínom akoby rozryli ťažké buldozéry. Mohutný zosuv je stále v pohybe, ohrozuje aj základnú školu. „Pred pár rokmi sa tu deti sánkovali. Dnes je to nemysliteľné. A to tu mali stáť rodinné domy!“ krúti hlavou starosta. Podľa územného plánu obce, ktorý bol schválený len dva roky pred živelnou pohromou, práve táto časť bola určená na individuálnu bytovú výstavbu. Informácie o nebezpečnom kopci v ňom nie sú: „Všetko by ľahlo. Sodoma a Gomora.“ Podľa novely geologického zákona, ktorá platí od 1. októbra minulého roku, sú samosprávy miest a obcí povinné zakomponovať do územných plánov výsledky geologických prieskumov svahových deformácií s rizikom zosuvov. Stavebné úrady by mali konečne kvalifikovane rozhodovať. „Je to tá najlepšia prevencia. Keby zákon platil skôr, tragédia sa nemusela stať,“ myslí si starosta. Hromozvod Aj tri a pol roka po najväčšom zosuve pôdy na Slovensku za posledné roky starostu naďalej najviac zamestnávajú dôsledky tragédie. Treba sanovať nebezpečné svahy, dokončiť bytovku pre poškodených, porozmýšľať nad využitím prázdnych kontajnerových bytov, vyrovnať pozemky, na ktorých stoja a kde by mohla pokračovať výstavba. Aj vzťahy medzi ľuďmi sa zhoršili. „Solidarita medzi ľuďmi trvala tak tri dni. Závisť a klebety urobili svoje. Keby sme chceli kontajnery predať, stále by sa niekto cítil ukrivdený. Keby som z nich urobil byty pre Rómov, hnali by ma, že pomáham len Cigánom. Aj keby sme mali sto riešení, dobré medzi nimi nenájdeme.“ Mikuláš Jesenský