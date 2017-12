Paška pri zákazoch ustúpil, novinárom v parlamente obetoval balkón

Zákaz bude miernejší, rokovaciu sálu vraj nepovažujú za rokovaciu miestnosť.

24. jan 2014 o 21:14 Mária Benedikovičová, Mária Benedikovičová, Miroslav Kern

Kancelária Národnej rady hovorí o bezpečnosti. Počet novinárov chce obmedziť, aby sa budova dala rýchlejšie evakuovať.

BRATISLAVA. Poslancov Smeru potešilo, že ich veci na stoloch nebudú môcť fotografovať novinári. Kancelária Národnej rady však najnovšie tvrdí, že rokovacej sály sa to netýka.

Pravidlá, ktoré vydala kancelária predsedu parlamentu Pavla Pašku zo Smeru, novinárom obmedzia pohyb po parlamente a zakazujú snímať „osobné dokumenty v rokovacích miestnostiach“.

Keďže poslanci majú na laviciach stále nejaké papiere, dá sa to vysvetliť ako úplný zákaz nakrúcania z balkóna. Novinári by ich nesmeli zachytiť, ako lúštia krížovky či píšu na Facebook.

Vedenie parlamentu o obmedzeniach prehovorilo až v piatok, šéfka tlačového odboru Soňa Pötheová povedala, že zakázané bude len fotografovať stoly na zasadnutiach výborov, nie v hlavnej rokovacej sále – tá vraj nie je rokovacou miestnosťou.

Zákon o rokovacom poriadku pritom ako rokovaciu miestnosť spomína aj rokovaciu sálu.

Čo keby horelo?

Čo má platiť zákaz fotografovať a nakrúcať „osobné dokumenty“ na pracovných stoloch poslancov v rokovacích miestnostiach,

novinárovi, ktorý nafilmuje opitého poslanca pri miestnostiach pre kluby či výbory, môžu vziať akreditáciu, vykázať ho a zakázať mu ďalší vstup,

zákaz pohybu mimo vestibulu, priestoru pred rokovacou sálou, balkóna a malej novinárskej miestnosti,

obmedzený počet novinárov z jednotlivých redakcií.

Pötheová tiež tvrdí, že „úprava pravidiel nie je obmedzením“ a novinári sa dostanú do všetkých priestorov ako predtým.

Jedinou zmenou podľa nej je, že za výbormi pôjdu so sprievodom.

V skutočnosti sa však novinárom uzavrie veľká časť budovy a poslanci sa im budú môcť oveľa lepšie vyhýbať.

Vedenie Národnej rady obmedzuje aj počet novinárov na jednu redakciu, ktorí môžu byť naraz v parlamente. Denníky tam môžu mať len troch ľudí, hoci do snemovne vysielajú aj videoreportérov a fotografov.

„Pokiaľ by boli všetci v istom momente v budove naraz spolu so 150 poslancami a asistentmi, nedokážeme spĺňať bezpečnostné kritériá pri evakuácii,“ tvrdí Pötheová.

Parlament vybavil dvere na chodbách zámkami na karty. Paška ešte v decembri tvrdil, že určite nemajú oddeliť poslancov a novinárov.

Prekážalo im fúkanie

„To, že nebudete môcť s tými obrovskými teleobjektívmi fotiť, čo má človek na lavici a podobne, je v poriadku. To nie je to, čo zaujíma občana,“ vraví poslankyňa Smeru Darina Gabániová. Opatrenia by vraj nezaviedli, keby sa médiá držali etického kódexu.

Poslanec Smeru Miroslav Číž vraví, že sa obmedzenia ešte možno zmenia. Bol by však rád, keby mali aspoň „elementárnu osobnú ochranu“.

Za zmenu podľa neho môže „celý rad udalostí“, menoval aj to, že novinári žiadali poslancov, aby im fúkli do detekčného prístroja.

„Kancelária Národnej rady asi vie, prečo to prijala,“ reagoval poslanec Smeru Jozef Valocký, ktorý sa vlani zapojil do potýčky o papierovú figurínu Roberta Fica. Incident členov Smeru a OĽaNO sa stal počas odvolávania premiéra, z mnohých poslancov bol cítiť alkohol.

Ďalší aktér ruvačky Ivan Varga zo Smeru redaktorovi Markízy na otázku, koľko pil, odpovedal, že nič. Potom pritakal, že z neho cítiť lieky a ušiel na toaletu.

Fico karhal

Varga v piatok nechcel komentovať, či pravidlá sprísňujú aj pre správy zo spomínaného rokovania, ktoré verejnosť pobúrili. Bitku kritizoval aj predseda Smeru Fico. Straníkov žiadal, aby sa vyvarovali chýb.

„Neviem o nových pravidlách, no určite by sa mali zmeniť,“ povedal Varga a zložil telefón.

„Mne to vôbec neprekáža, či fotíte, alebo nefotíte,“ hovorí poslankyňa Smeru Viera Tomanová. Fico v roku 2007 zvolal vládu pre jej psa, ktorého údajne uspal fotograf z bulváru. Či by mal Paška obmedzenia odvolať, Tomanová nechcela komentovať.

Prezident Ivan Gašparovič ani premiér Robert Fico neodpovedali, čo si o nových pravidlách myslia.

Opozícia žiada obmedzenia zrušiť. OĽaNO ponúkla novinárom, že si ich najme za euro ako poslaneckých asistentov, ktorí majú prístup všade. Navrhne odvolať Pašku z funkcie. SaS si myslí, že namiesto toho, aby dbal o správanie kolegov, ich Paška ide radšej skryť.

Slovenskému syndikátu novinárov najviac prekáža sprievod novinárov na výbory. Hocikedy sa môže podľa jeho šéfky Tamary Valkovej stať, že oprávnená osoba nebude poruke a novinári sa na zasadanie nedostanú.

Upozorňuje, že vo väčšine štátov Európskej únie sa smú novinári voľne pohybovať po budovách parlamentov.