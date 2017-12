Favoritmi na druhé kolo s Ficom sú podľa prieskumov Kiska a Kňažko

Pavol Hrušovský stráca nielen v podľa Focusu, ale aj v prieskume Median SK pre RTVS.

26. jan 2014 o 13:38 TASR, Miroslav Kern

Agentúrnu správu sme nahradili článkom denníka SME



BRATISLAVA. Ešte v novembri bol Pavol Hrušovský (kandidát KDH, SDKÚ a Mosta­-Hídu) spolu s Andrejom Kiskom hlavým favoritom na druhé kolo a súboj s Robertom Ficom.

Agentúra Focus mu namerala podporu 15,6 percenta.

Teraz sa podľa Focusu prepadol na štvrté miesto a podľa agentúry Median SK by bol dokonca piaty s tesným náskokom pred poslankyňou OĽaNO Helenou Mezenskou.

Mohol prísť až o polovicu voličov. Súčet preferencií strán Ľudovej platformy sa pritom zvykne pohybovať okolo 25 percent.

„Je to vstup kandidátov, ktorí ho oslabujú – Milan Kňažko a Gyula Bárdos,“ hovorí o príčinách Hrušovského poklesu Martin Slosiarik z Focusu.

Podpora Roberta Fica je dlhodobo pomerne vyrovnaná a pohybuje sa okolo úrovne 40 percent.

Výrazne zaostáva občiansky kandidát Ján Čarnogurský, ktorého voliči vo Focuse poslali na ôsme a v Mediane dokonca až na deviate miesto. Predbehla ho poslankyňa Helena Mezenská i kandidát SMK Bárdos.

Median SK použil v prieskume inú metodiku ako Focus.

Respondentom položili otázku, koho by volili a hneď im neponúkli zoznam kandidátov. To by mohlo skôr pomáhať známejším uchádzačom. Focus ponúka ľuďom na výber zoznam kandidátov už pri položení otázky.

Pred prvým kolom volieb, ktoré bude 15. marca, už nebude veľa prieskumov. Renomované agentúry sa chystajú dovtedy zverejniť po jednom, najviac dvoch prieskumoch.