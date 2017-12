Lajčák o Ukrajine: Únia zrejme zareaguje sankciami voči jednotlivcom

Sankcie sa v Európskej únii spomínajú na pracovnej úrovni, prioritou je diskusia, povedal minister zahraničia.

26. jan 2014





BRATISLAVA. Dôveryhodnosť ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča výrazne utrpela, keďže klamal Európsku úniu. Tvrdil totiž, že chce podpísať asociačnú dohodu, a zrazu to prehodnotil.

V nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (Smer)

"Používal nereálne argumenty, akože Ukrajina príde podpisom dohody o 160 miliárd eur. To je nezmysel. Každá krajina zatiaľ z dohody o voľnom obchode s Európskou úniou profitovala. Janukovyč oklamal vlastných občanov a celý rad lídrov, ktorí s nim v dobrej viere komunikovali," upozornil Lajčák.

Trestať konkrétne prešľapy

Zároveň uznal, že Janukovyč nereprezentuje celú Ukrajinu, ale rovnako tak ju nereprezentuje ani opozícia.

"Prezident môže len veľmi málo ponúknuť Kyjevu a západnej Ukrajine, opozícia nemá čo ponúknuť východnej Ukrajine. My potrebuje komunikovať s tými, ktorí predstavujú politickú realitu, a to je prezident Janukovyč a lídri opozície," vysvetlil.

Predseda Zahraničného výboru Národnej rady František Šebej (Most) je presvedčený, že Únia má nástroje, ktoré by bolo možné použiť a ktoré by boli zacielené na konkrétnych aktérov.

"Je zbytočne trestať Ukrajinu hospodárskymi sankciami, ale treba trestať ľudí, ktorí majú na svedomí najhoršie prešľapy. Napríklad zákazom vstupu do Európskej únie či zmrazenie účtov," navrhuje.

Podľa Šebeja sú na Ukrajine milióny ľudí, ktorí by sa radi videli v Únii, a tým dlžíme prinajmenšom solidaritu.

"Európska únia sa akosi uponáhľala v ochote podpísať asociačnú dohodu. Akoby bol jediný problém Julia Tymošenková vo väzení, ale to nie je tak. Janukovyčov režim je veľmi nekompatibilný s tým, čo si predstavuje Únia. Kladiem otázku, či je vôbec Ukrajina pripravená. Aj keby Janukovyčov režim padol, bola by na mieste istá váhavosť," odporúča Šebej.

Telefonujú s Janukovyčom

Lajčák s tým nesúhlasí.

"Mnohí predstavitelia Únie nehovorili o Ukrajine, ale o Tymošenkovej. Vznikol pocit, že je osud tejto osoby pre nás dôležitejší, ako osud celej krajiny. Ukrajina má ďaleko k tomu, aby bola ideálnou krajinou, ale kedy bude mať Únia väčší vplyv? Ak podpíše dohody alebo nie? Po ich podpise by sme boli hlavným hráčom," myslí si.

Minister uznáva, že Ukrajina je vo veľmi zložitej situácii, ale istý posun dobrým smerom nastal.

"Prezident si uvedomil, že sa nemôže tváriť ako mŕtvy chrobák, dal opozícii nejaké ponuky. Nemôžu síce opozíciu uspokojiť, ale je to istý posun," podotkol.

Na margo sankcií poznamenal, že sa v Únii spomínajú na pracovnej úrovni.

"Únia koná, ale prioritou je diskusia o politickej situácii a o tom, ako vrátiť proces do normálneho štandardu, aby strany sedeli za rokovacím stolom. Lídri telefonujú s Janukovyčom, aby neuvažoval o použití sily či vyhlásení výnimočného stavu. Neviem si však predstaviť, že by Európska únia nezareagovala cielenými sankciami voči jednotlivcom, ale to riešme až potom," apeluje.

Nádej v mimoriadnej schôdzi

Ako dlho môže súčasný stav na Ukrajine trvať, Lajčák odhadnúť nevie. "Nemôže to pokračovať tak, ako to je. Ukrajinskí občania prekvapili všetkých, že tie protesty trvajú dva mesiace. Nový faktor je, že sa čoraz viac začali zapájať regióny a toho sa Janukovyč zľakol. Dnes však ponúka príliš málo," uviedol.

Opozícia žiada nové prezidentské voľby, Janukovyč jej ponúkol post premiéra.

Šebej vidí nádej v blížiacej sa mimoriadnej schôdzi ukrajinského parlamentu (28. 1.), ktorej výsledkom by mohlo byť zrušenie antidemokratických zákonov.

"Ak ich nezrušia, nádej na lepšie riešenie situácie pohasne," uzavrel.