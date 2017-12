Dali ste niekedy lekárovi všimné? (prezidentská anketa)

-

(KDH, Most, SDKÚ)

Úplatok som nikdy nedal, ale za dobrú starostlivosť som sa poďakoval kyticou, či bonboniérou, podobne ako napríklad učiteľke našich detí. Najvážnejším problémom korupcie v slovenskom zdravotníctve sú vynútené úplatky, ktorými sa podmieňuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Toto je vážne zlyhanie nielen nemocníc, či individuálnych ľudí, ale aj zlyhanie štátu, ktorý obetiam korupcie nie je schopný poskytnúť podporu a pomoc. A je to smutnou ukážkou toho, že pacient je v slovenskom zdravotníctve na poslednom mieste.

Mala by ale existovať možnosť, ako normálnym a regulovaným spôsobom priplatiť za nadštandardné služby.

Nikdy som necítil potrebu dávať akúkoľvek pozornosť vopred, ani by som nevedel, ako to vlastne urobiť. Ale viackrát v dávnejšej minulosti sa mojim blízkym dostalo opatery a starostlivosti, ktorú som považoval za viac, než len za plnenie bežných povinností. Cítil som morálnu povinnosť sa za to poďakovať - nikdy nie peniazmi, ale skôr dobrou fľašou vína alebo sektu.

Denník SME každý deň kladie najdôležitejším prezidentským kandidátom jednu otázku.

Od respondentov žiadame jednoznačnú odpoveď (napríklad "Áno" alebo "Nie"). Ak ju nedokážu alebo odmietnu dať ani po upozornení, uvádzame miesto odpovede pomlčku.

Archív všetkých ankiet nájdete tu.