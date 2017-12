V prieskume MVK sú favoritmi na druhé kolo s Ficom Procházka a Kiska

Robertovi Ficovi namerali štyridsať percent. Procházka s Kiskom majú po trinásť, Hrušovský a Kňažko po deväť.

27. jan 2014 o 11:59 Matej Hruška

BRATISLAVA. Ak by sa prezidentské voľby konali v polovici januára, víťazom prvého kola by sa so ziskom 40,1 percenta hlasov stal premiér Robert Fico (Smer).

Druhý by skončil Radoslav Procházka so ziskom 13,6 percenta. Nasledovali by Andrej Kiska s podporou 13,2 percenta a Pavol Hrušovský so ziskom 9 percent.

Milan Kňažko je piaty s 8,9 percentami.

Vyplýva to z prieskumu agentúry MVK, pri ktorom respondentom kládli otázku: „Keby sa prezidentské voľby konali už dnes, ktorému kandidátovi by ste dali svoj hlas?“. Dotazovaní si mali vybrať z abecedného zoznamu všetkých kandidátov.

Spomedzi účastníkov prieskumu uviedlo 38,7 percenta, že sa volieb určite chcú zúčastniť, 38,9 percenta svoju účasť zvažuje.

Agentúra MVK zisťovala aj preferencie pre druhé kolo volieb.

Respondentom dala úlohu: „Označte prosím v každej dvojici toho kandidáta, ktorého by ste vy v 2. kole volieb podporili.“