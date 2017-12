Neonacisti terorizujú študentský bar v Nitre, kopali do bezvládnych

Jeden z útokov pred troma mesiacmi zaznamenala mestská kamera. Obvinenia padnú až teraz.

27. jan 2014 o 21:00 Dušan Mikušovič

Kopance do hlavy aj úder barmanke. Udalosť z októbra je síce nahraná, no zatiaľ nepotrestaná.(Zdroj: REPROFOTO – SME)

Radikáli majiteľovi zlámali nohu, dvoch ľudí dokopali do bezvedomia.

NITRA. Sobotný večer krátko pred polnocou. Do Mariatchi baru v centre mesta prichádzajú holohlaví mladíci.

Provokujú a pýtajú cigarety. Keď im ich odmietnu predať, začnú hulákať a neodchádzajú ani po prosbe majiteľa. Zákazníci ich vytlačia von, no radikáli sa vracajú s posilou.

Majiteľ podniku Radovan Richtárik vychádza z baru, aby ich zastavil. „Chcel som povedať, nech kašlú na to, no oni na nič nečakali,“ hovorí.

Okamžite začali mlátiť jeho aj ďalších zákazníkov. Po ľuďoch, ktorí padli na zem, surovo dupali, ďalších bez milosti kopali do tváre.

Keď sa barmanka snažila odohnať neonacistu, ktorý skákal po mužovi, čo zostal bezvládne ležať na chodníku, ďalší z útočníkov jej dal facku.

Prichádzajú z Walhaly

Klubovňa Neonacisti v Nitre v meste bolo niekoľko útokov, napríklad v roku 2008 napadli mladých ľudí pred Starým divadlom,

napadli mladých ľudí pred Starým divadlom, založili si tam pobočku siete Národný odpor ,

, v minulosti organizovali Pochod proti drogám na výročie totalitného slovenského štátu.

Októbrový útok, ktorý zaznamenali aj mestské kamery, nebol prvým ani posledným konfliktom, ktorý neonacisti v bare vyvolali.

Problémy tam majú viac ako rok. Extrémisti si cez ulicu otvorili podnik Walhala, ktorý je oficiálne súkromným kartárskym klubom.

„Je to právna slučka, aby im tam nemohli chodiť policajti, no fungujú načierno ako krčma, kde sa pravidelne opíjajú a potom robia výtržnosti,“ hovorí Richtárik.

Stretávajú sa tam v sobotu večer a majiteľ baru oproti vraví, že boli obdobia, keď s nimi mali problémy každý týždeň. Rozbíjajú okná, kopú do dverí, vyhrážajú sa.

„Raz, keď sme mali zatvorené, dobehli so svetlicou, že ju hodia dovnútra. Jediné šťastie, že bolo zamknuté a nehodili ju cez okno,“ spomína jedna z barmaniek.

Do baru chodia študenti

Útoky proti baru nie sú náhodné, Richtárika si neonacisti pamätajú ako aktivistu Ľudí proti rasizmu.

„Zafixovali si ma ako nepriateľa, aj keď už mám takmer štyridsať rokov a nepotrebujem sa naťahovať s dvadsaťročnými chalanmi.“

Štamgastmi v jeho bare sú najmä študenti. „Chodia sem aj ľudia s dredmi, čo im tiež kole oči,“ hovorí Richtárik.

Útoky neonacistov vyvrcholili na Silvestra. „Najskôr tu pred polnocou rozbili päť okien,“ spomína si jeden zo zákazníkov.

„Asi o tretej sa vrátili a rozkopali dvere. Rado vybehol s foťákom za nimi. Zbadali ho, že ich fotí, začali ho biť, zložili na zem, dupali po ňom a kopali. Chcel som mu pomôcť, no jeden z nich ma chytil a zadržal. Keď som sa mu snažil vyvliecť, roztrhol mi bundu.“

Majiteľ baru po tejto bitke skončil v nemocnici so zlomenou nohou, ktorú mu museli ešte na Nový rok operovať.

Zatiaľ neobvinili nikoho

Policajti útoky vyšetrujú, no neobvinili zatiaľ nikoho. Na videu z októbra, ktoré má denník SME k dispozícii, pritom vidno tváre útočníkov.

„Na objasnení oboch prípadov polícia intenzívne pracuje,“ odpovedala krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková s tým, že októbrový prípad čoskoro uzavrú.

Za výtržníctvo a ublíženie na zdraví by radikáli mohli dostať až dva roky väzenia. Keďže počas útokov nehajlovali ani nič podobné, polícia tvrdí, že ani v jednom z prípadov nepreukázali znaky extrémizmu.

Na otázku, či sa ľudia neboja do baru chodiť, Richtárik hovorí, že niektorí áno. Cíti to aj na tržbách.

Podnik však zatiaľ predať nemieni. „Uvidím, čo prinesie budúcnosť, ale keby som to zatvoril, bola by to prehra všetkých slušných ľudí v Nitre.“

