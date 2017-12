Prieskum MVK ukazuje silnejúcich extrémistov a slabé SDKÚ a SaS

Prieskum posiela Ľudovú stranu Naše Slovensko do parlamentu. Oslovuje aj bývalých voličov Fica.

28. jan 2014 o 12:02 Mária Benedikovičová, Mária Benedikovičová, Miroslav Kern

BRATISLAVA. Kotlebovci by mohli rozhodovať o podobe zákonov. V prieskume MVK získala Ľudová strana Naše Slovensko 7,6 percenta.

Ide o prvé meranie, podľa ktorého by sa strana Mariana Kotlebu dostala do parlamentu.

„Jeho stranu by nevolili bývalí voliči SNS, tí utiekli hlavne k Smeru. Do Národnej rady by ju posunuli predovšetkým hlasy nevoličov a bývalých voličov Smeru,“ vraví Pavel Haulík z agentúry MVK.

Pred ĽSNS skončili v prieskume len Smer, KDH, OĽaNO a Nova.

Raketový nárast

Ešte pred štvrťrokom, na prelome septembra a októbra, namerala MVK kotlebovcom len 0,9 percenta.

Haulík tvrdí, že nárast na 7,6 percenta je reálny, pretože Kotleba sa výrazne zviditeľnil, keď uspel v súboji o post banskobystrického župana.

Keď Kotleba v novembri nečakane postúpil do druhého kola volieb s dovtedajším županom a podpredsedom Smeru Vladimírom Maňkom, premiér Robert Fico jeho popularitu zľahčoval.

Tvrdil, že pravica pohorela, lebo nasadila nepopulárneho Ľudovíta Kaníka z SDKÚ.

„Keby sme dali teraz vrece zemiakov za pravicu, tak porazí pána Kotlebu,“ hovoril Fico s tým, že Maňka bez problémov extrémistu porazí.

Maňkovi nakoniec na víťazstvo chýbalo vyše 14­-tisíc hlasov.

Už sa nehanbia

Koncom roka dosiahla ĽSNS vyše štvorpercentnú podporu aj v inej agentúre, no prieskum nebol zverejnený.

Focus v tomto období nálady medzi voličmi nezisťoval.

Sociológ Martin Slosiarik z Focusu si tiež myslí, že Kotleba sa posilňuje.

„Po úspechu v župných voľbách je legitimizovaný a voliči sa už nehanbia priznať, že podporujú jeho stranu.“

Radikál podľa Slosiarika oslovuje najmä ľudí, ktorí sú nespokojní s politikmi, lebo dlhé roky neprišli s riešeniami ich problémov.

„Tradičné strany zlyhávajú, tak veria, že jednoduché riešenia, ktoré ponúka pán Kotleba, zaberú.“

Slosiarik odhaduje, že kotlebovci majú potenciál mať aj nad desať percent. „Hranicou je vyše 11,7 percenta, čo je výsledok, ktorý SNS dosiahla vo voľbách 2006.“

Prečítajte si tiež: Čo potrebujete vedieť o prieskumoch verejnej mienky

Maňka viní médiá

Za rastúcu podporu Kotlebu môžu podľa Maňku aj médiá.

„Často máme fantastické témy, čo sme všetko urobili pre Slovensko aj Európu, ale málokto to zverejní. Skôr sa zaoberajú tým, aké majú 'tí darebáci' platy.“

Ako zastaviť posilňovanie sa radikála? „Najväčšou zbraňou je to, aby celá Európa išla dopredu, aby rástla zamestnanosť, aby sa rozbehla ekonomika,“ myslí si Maňka.

„Župan Kotleba bude môcť teraz naplno potvrdiť svoju kompetentnosť a schopnosť reálne riešiť problémy, a nie len o nich rozprávať na mítingoch. Aj to je forma ako zreálniť radikálnu politiku,“ vraví predseda KDH Ján Figeľ.

Predseda Mosta-Hídu Béla Bugár reagoval, že nedávno predstavili vlastnú víziu, ako riešiť chudobu a rómsku problematiku.

Šéf SDKÚ Pavol Frešo vraví, že na nebezpečenstvo extrémizmu upozorňujú už od župných volieb.

Splnomocnenec vlády pre Rómov Peter Pollák z OĽaNO povedal, že proti kotlebovcom musia bojovať hlavne tí, čo zodpovedajú za túto krajinu.