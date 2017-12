Gašpar: Dĺžku konania proti neonacistom z Nitry preverím

Policajný prezident TIBOR GAŠPAR radí obetiam útoky nahlásiť a vydržať.

28. jan 2014 o 20:59 Matúš Burčík

Ako ste spokojný s bezpečnostnou situáciou v Nitre, kde neonacisti pravidelne útočia na ľudí a polícia s tým nevie pohnúť?

„Situácia je úplne v norme. Pokiaľ sa bavíme o konkrétnych prípadoch zo 6. októbra 2013 a prvého januára 2014, tak na to sú ďalšie odpovede. Polícia v každej z týchto vecí vykonáva vyšetrovanie s cieľom objasniť túto trestnú činnosť a obviniť konkrétne osoby.“

A v akom stave je teda vyšetrovanie?

„V takom, že sa pripravujú uznesenia o vznesení obvinenia. V prvom prípade voči piatim osobám, v druhom voči trom. Vykonávali sa aj znalecké dokazovania, ktoré ovplyvnili dĺžku vyšetrovania. Smerovali k tomu, aby sme ich mohli obviniť za závažnejší trestný čin, ako je pokus ťažkého ublíženia na zdraví, a nielen za výtržníctvo alebo ublíženie na zdraví. Na to treba mať závery znaleckého posudku o intenzite útoku, smerovaní útoku na životne dôležitý orgán, možnosti vyvolať aj ťažkú ujmu na zdraví. Samotné zranenia z útoku zo 6. októbra sú zatiaľ lekársky kvalifikované len do siedmich dní z hľadiska času liečenia. Tento následok by nemohol byť použitý na právnu kvalifikáciu ťažkej ujmy.“

video //www.sme.sk/vp/29115/

Medzitým sa však útoky opakovali a ľudia sa nemôžu cítiť bezpečne.

„Neviem, aké útoky. Mám zaevidované ešte oznámenia, ktoré sú kvalifikované ako priestupkové konania. V októbri bolo jedno a na Silvestra a Nový rok ďalšie dve. Išlo o útoky proti dverám na tom bare. Sú tam založené priestupkové spisy. Popritom sa snažíme komplexne monitorovať činnosť týchto osôb a posúdiť, či môže ísť o extrémistickú skupinu. Pri tomto konkrétnom konaní nešlo o rasový motív.“

Výsledok je taký, že útočníci chodia po slobode.

„Máte pravdu. Pokiaľ dôjde k obvineniu a posúdeniu dôvodov väzby, bude určite podaný návrh na vzatie do väzby.“

Ako sa majú obete brániť?

„Okamžitým oznámením. V oblasti extrémizmu teraz tvoríme aj nový predpis, ktorý má zabezpečiť kontrolu činnosti s cieľom, či sme mohli ubrať z tých dní z hľadiska vznesenia obvinenia, alebo bol ten čas primeraný.“

Takže uznávate, že tu mohlo dôjsť k prieťahom?

„Dal som si urobiť kontrolu vyšetrovania. Pokiaľ skonštatuje, že sa mohlo niečo posunúť, tak vyvodím aj dôsledky. Ale povinnosť kontrolovať vyšetrovanie, aby bolo bez prieťahov, má prokuratúra.“

Ste z Nitry a poznáte to tam. Naozaj si myslíte, že situácia z pohľadu útokov neonacistov je normálna?

„Neviem, či sa dá konštatovať, že situácia je iná. V Banskej Bystrici sú iné skupiny, ktoré pôsobia iným spôsobom. Každý kraj má za úlohu si strážiť túto oblasť.“

Čo hovoríte na video?

„Absolútne odsudzujem konanie týchto osôb.“