Čo hovoríte na silnejúcu podporu Kotlebu? (prezidentská anketa)

28. jan 2014 o 21:32 SME

Kandidátov na prezidenta sme sa spýtali: Čo hovoríte na to, že podľa aktuálneho prieskumu MVK by sa dostala do parlamentu strana Ľudová strana Naše Slovensko?

Gyula Bárdos (SMK) (SMK)

Je to problém nás všetkých, radikalizmus ešte nikdy nepriniesol prosperitu nikde vo svete. Problém treba riešiť spoločenským konsenzom, nie násilnými metódami.

Ján Čarnogurský (nezávislý) (nezávislý)

Odrážalo by to neschopnosť úradov riešiť existujúce problémy (nezamestnanosť, neprispôsobiví občania, atď.) podľa platných zákonov a s potrebnou rozhodnosťou. Problém s neprispôsobivými občanmi sa pokúšam riešiť v Malackách (prípad O. Dobrovodského) podľa platného práva. Budem priebežne informovať, ako prípad postupuje.

Robert Fico (Smer) (Smer)