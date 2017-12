Dobrovoľných hasičov budú využívať viac

Lepšia spolupráca s dobrovoľníkmi by mala zlepšiť príjazd k nehodám na odľahlých miestach.

29. jan 2014 o 12:25





BRATISLAVA. Dobrovoľných hasičov budú od apríla viac využívať pri požiaroch, povodniach, ale aj nehodách.

Vyplýva to zo zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane z dielne rezortu vnútra, ktorý v stredu schválili poslanci.

Okrem väčšieho zapojenia dobrovoľníkov štát plánuje v rokoch 2015 až 2018 navýšiť stavy profesionálnych hasičov najmenej o 380 funkčných miest.

Pri nehode do dvadsiatich minút

Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) už skôr vyhlásil, že na Slovensku sú stále červené body, kde dojazd hasičov na miesto nehody trvá 30 minút. Túto situáciu by mala zlepšiť práve spolupráca s dobrovoľníkmi.

Aj keď štát s dobrovoľníkmi ráta najmä pri povodniach či požiaroch, pomôcť by mohli aj pri nehodách, kde sa môžu podľa Kaliňáka dostať skôr než profesionáli.

"Efekt spojenia dobrovoľníckej pomoci s prácou profesionálov bude na celom Slovensku garantovať poskytnutie pomoci do 20 minút od tiesňového volania," píše sa v návrhu.

Dobrovoľným hasičom, ktorí sa prihlásia, štát poskytne výcvik, ročný paušál a tým, ktorí nemajú výstroj, ju bude postupne dopĺňať v rámci európskeho projektu.

Štát chce rovnako zmierniť platbou pre týchto hasičov riziko pri zásahu a preplatí im tiež pohonné látky.

Stále to však podľa Kaliňáka predstavuje menšie náklady, než keby sa mali vo veľkej miere zvyšovať počty profesionálnych hasičov.

Výcvik bude poskytovať Dobrovoľná požiarna ochrana, do prípravy dobrovoľníkov sa majú zapojiť aj ozbrojené sily.

Chcú 20-tisíc dobrovoľníkov

"Hovoríme o tom, že v rozpočte do päť miliónov eur ročne by stála celá operácia tak, aby sme mali k dispozícii 20-tisíc dobrovoľných hasičov," zdôraznil minister.

Celkovo momentálne na Slovensku pôsobí asi 100-tisíc členov dobrovoľnej požiarnej ochrany vrátane detí, dorastu či dôchodcov.

"Reálne by mohlo byť aktívnych 1500 až 1700 zborov, podľa toho, koľko z nich sa do systému prihlási. Počítame, že by sme mohli mať spolu do 20-tisíc dobrovoľníkov," avizoval Kaliňák.

Novou legislatívou sa ruší obecný hasičský zbor a obecný hasičský útvar a zriaďuje sa dobrovoľný hasičský zbor obce.