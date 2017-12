Čarnogurský ani Mezenská sa neplánujú vzdať kandidatúry

Peter Osuský odstúpil. Ďalší kandidáti plánujú pokračovať napriek nízkym číslam v prieskumoch.

29. jan 2014 o 19:06 SITA

BRATISLAVA. Kandidáti na prezidenta Ján Čarnogurský a Helena Mezenská nebudú nasledovať Petra Osuského a nevzdajú sa kandidatúry v prospech niektorého z uchádzačov o post hlavy štátu.

V prieskumoch verejnej mienky dosahujú obaja kandidáti relatívne nízke čísla.

Nemajú bilbordy

"Prieskumy nepovažujem za smerodajné. Mám za sebou občiansku podporu 22-tisíc ľudí. Musím za nimi stáť, ak by som sa vzdala, bola by to zbabelosť," povedala Mezenská.

Vzdať sa nechce ani Čarnogurský.

"Nie, rozhodne nie. Prieskumy iba odzrkadľujú fakt, že sme mali ambíciu v plnej miere dodržať volebný zákon, ktorý definuje priestor na predvolebnú kampaň do časového úseku 15 dní pred voľbami. Z tohto dôvodu sme doteraz nevyužili napríklad bilbordy, no ostatní kandidáti áno," hovorí Vladimír Palko ml. z volebného tímu Čarnogurského.

Fakt, že bilbordy ešte nemajú, sa podľa Palka prejavuje aj na prieskumoch.

"Slovensko mimo Bratislavy ešte nežije prezidentskými voľbami, teda tí, ktorí na bilbordoch už sú, majú percentá vyššie," konštatoval Palko s tým, že reálny stav bude zrejmý až na konci februára.

V druhom slede

Podľa januárovým prieskumov agentúr Focus, Median a MVK by Čarnogurského volilo 1,9 až 4,3 percenta respondentov a Helenu Mezenskú 1,5 až 5,6 percenta opýtaných.

Favoritmi na druhé kolo sú spoločne s Robertom Ficom podľa prieskumov najmä Andrej Kiska a Milan Kňažko.