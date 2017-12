Viskupič má už dosť podpisov na odvolávanie Pašku

Opozícia nesúhlasí s obmedzením pohybu novinárov v parlamente, šéf Národnej rady ustúpiť nechce.

29. jan 2014 o 19:33 TASR





BRATISLAVA. Jozef Viskupič z hnutia Obyčajných ľudí (OĽaNO) už vyzbieral dosť poslaneckých podpisov na spustenie odvolávania predsedu Národnej rady Pavla Pašku (Smer).

Mieni ho iniciovať ako reakciu na prijaté opatrenia voči novinárom, ktorí pracujú v budove parlamentu. Podľa neho však nejde o jediný dôvod.

Paška si za opatreniami stojí

Návrh s podpismi zatiaľ Viskupič nepodal, chce si ešte vypočuť vyjadrenie kancelára Národnej rady Daniela Guspana k prijatým opatreniam.

Obyčajní iniciovali rokovanie opozície, na ktorom by chceli zaujať spoločné stanovisko k opatreniam a tiež sa dohodnúť na podaní návrhu na odvolanie Pašku.

Viskupič potvrdil, že s Paškom na poslaneckých grémiách o opatreniach voči novinárom už opozícia hovorila, šéf parlamentu však nemieni ustúpiť.

Obyčajní majú výhrady najmä voči obmedzeniu pohybu novinárov v priestoroch parlamentu.

Považujú za nedemokratické, aby sa mohli novinári po novom pohybovať len po štyroch vyhradených miestach a do výborov chodiť v sprievode poverenej osoby.

Podľa Viskupiča by mali mať novinári prístup na všetky miesta, na ktoré mali doposiaľ.

Šéf klubu OĽaNO si myslí, že poslanci mali aj doteraz dosť miest, kam mohli ísť, ak nechceli s novinármi hovoriť.

V utorok návrh neprešiel

Opozícia nemá dosť hlasov na odvolanie predsedu parlamentu. Potrebovali by podporu poslancov Smeru. Ak by opozícia podala návrh na odvolanie, Paška by mal tento pokus ustáť.

Vládna väčšina ho podržala už v utorok, keď odmietla zaradiť na aktuálnu schôdzu Viskupičov prvý návrh na odvolanie.

Hlasovalo zaň len 27 poslancov, nepodporili ho ani viacerí opoziční zákonodarcovia.