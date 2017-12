List poisťovne pacientom s výkonmi by napravil zlých lekárov

Lekárski odborári navrhli, aby poisťovne posielali celoročné výpisy. Kto chce, môže ho dostať už dnes.

29. jan 2014 o 20:27 Ján Krempaský

Kto chce, výpis o výkonoch vykázaných lekárom môže dostať už dnes, tvrdí ministerstvo i poisťovne.

BRATISLAVA. Zdravotné poisťovne už teraz ročne ušetria desiatky tisíc eur vďaka tomu, že si ich klienti cez výpisy svojich účtov kontrolujú, či ich lekári poisťovniam vykázali naozaj uskutočnené výkony a predpísané lieky.

Elektronickú kontrolu či papierový výpis účtov im na požiadanie poskytujú poisťovne.

Lekárske odborové združenie (LOZ) navrhuje, aby výpisy z účtov dostávali všetci poistenci a nielen tí, ktorí o to poisťovňu požiadajú. Odborári navrhujú, aby tak poisťovne robili raz ročne.

„Posielanie výpisov by pacientov informovalo, koľko stojí ich liečba, ale zároveň by malo výrazne preventívny účinok pred falošnou preskripciou či vykazovaním fiktívnych výkonov,“ vraví šéf LOZ Peter Visolajský.

Vďaka tomu, že poistenci si môžu vyžiadať, čo účtovali ich lekári, napríklad dospelá žena Dôvere reklamovala hospitalizáciu v detskej fakultnej nemocnici, ktorú vraj absolvovala pred 11 rokmi.

Všeobecná zdravotná poisťovňa zasa zaznamenala prípad, keď si poistenec v osobnom účte našiel, že ho hospitalizovali, pričom sa v tom čase nachádzal v zahraničí.

Ak by si takýto výpis našiel v poštovej schránke každý poistenec, pre lekárov by bolo mimoriadne riskantné účtovať fiktívne úkony. Riziko odhalenia by stúplo.

Zmenu neplánujú

Výpisy z účtov Všeob. zdravotná poisťovňa počet žiadostí o výpis: 25 000

počet poistencov: 3,4 milióna Dôvera elektron. pobočka: 315 000

mobilná aplikácia: 6000

počet poistencov: 1,4 milióna Union elektronický účet: 15 000

písomných žiadostí: 335

poistencov: vyše 400 000 Zdroj: ZP, rok 2013

Ministerstvo zdravotníctva na nastavení systému nemieni nič meniť a považuje ho za funkčný.

„Na zmenu sme nedostali žiadny podnet či sťažnosť,“ reaguje na iniciatívu odborárov hovorkyňa ministerstva Martina Lidinská s tým, že návrh by znamenal veľkú administratívnu a finančnú záťaž.

Prepočet rentability takéhoto opatrenia ministerstvo nemá.

Povinnému posielaniu výpisov nie sú naklonené ani poisťovne. Tvrdia, že kto má záujem, má už teraz prístup k výpisom v papierovej alebo elektronickej podobe.

Analýzu, či by pre ne bolo takéto plošné opatrenie finančne výhodné, nemajú.

Miliónové náklady

Všeobecná zdravotná poisťovňa odhaduje, že na poštovné by dávali okolo päť miliónov eur ročne. Dôvera ich odhaduje na 1,8 milióna a Union na 800­tisíc eur.

Priemerný papierový výpis by mal niekoľko strán a keďže by obsahoval aj osobné údaje, musel by ísť doporučene.

Náklad na zaslanie jedného výpisu odhaduje Union na jedno až dve eurá.

Náklady by mohla znížiť elektronická kontrola účtov poistencov, ktorí využívajú internet. Takúto možnosť ponúkajú všetky poisťovne.

Dôvera chce do polroka umožniť, aby výpisy rodičov mohli cez elektronickú pobočku kontrolovať na základe splnomocnenia aj ich dospelé deti. Už teraz môžu rodičia kontrolovať výpisy detí.

Medziročný nárast

Výpisy sú dnes len na požiadanie, no počet záujemcov rastie. Vlani si ich od Všeobecnej zdravotnej poisťovne vyžiadalo 25-tisíc poistencov. To je takmer o päťtisíc viac ako v roku 2012.

Počet poistencov, ktorí si môžu kontrolovať účet, rastie aj v Dôvere. Eletronickú pobočku využíva 315-tisíc poistencov. Vlani pribudlo 165­tisíc používateľov.

Union má cez elektronický účet zaregistrovaných 15-tisíc poistencov. Za posledné dva roky zaznamenali zhruba 23­percentný nárast elektronických žiadostí o výpis.

Žiadostí o papierový výpis je výrazne menej. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a v Unione ich spoplatňujú. Jeden stojí 66 centov.

Kým Dôvera cez kontroly výpisov svojich klientov vlani odhalila fiktívne výkony za 13-tisíc eur, v prípade najmenšieho Unionu to bolo až takmer 72-tisíc eur.