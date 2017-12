Obeť kauzy Glance House: S peniazmi sa postupne lúčim

Za byt v Glance House v Bernolákove zložil JÁN KORMANČÍK zálohu viac ako desaťtisíc.

29. jan 2014

Denník SME po dohode s ním oslovil hlavných prezidentských kandidátov, či sú ochotní sa stretnúť a poradiť mu. Na e­mail napísaný v jeho mene odpovedal Robert Fico, Andrej Kiska, Milan Kňažko a Gyula Bárdos. Väčšina napísala, že pomôcť nevedia. Kandidát SMK poslal obsiahlu právnu radu.

Čím vás zaujala ponuka bytu v Glance House?

„Bola to výhodná ponuka, záloha nebola vysoká. Zvyšok sa mal zaplatiť až po kolaudácii a návrhu na zápis do katastra. Bola to garancia, že byt bude hotový.“

Tušili ste už vtedy možné problémy?

„Nie, poznal som aj jedného z investorov, ktorí firmu Glance House vlastnili. Boli tam aj osobné kontakty, nedalo sa to dopredu predpokladať.“

Čo hovoríte na rady oslovených kandidátov?

„Už zo začiatku som hovoril, že nemám predstavu, čo by po zvolení mohli pre mňa a ostatných poškodených urobiť. Nevidím žiadny reálny právny nástroj, ktorý by títo ľudia mohli použiť, okrem prípadu, že by mi dali za nejaké malé peniaze právnika, ktorý by mi ďalej radil.“

Kandidáti vám odporučili využiť právnikov, vedie tadeto cesta?

„Advokáti by ma stáli viac, ako som do toho vložil. Vidím malú nádej. S mojimi peniazmi sa pomaly začínam lúčiť. Takto to, bohužiaľ, u nás funguje.“

Krajský súd zrušil rozhodnutie katastra, ktorým vrátil späť prevody bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Čo na to hovoríte?

„Je to v prospech tej strany, ktorá spravila prvotný podvod v obchodnom registri.“

