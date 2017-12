Osuský: Nemám problém, že si SaS vybrala Procházku

Prezidentský kandidát PETER OSUSKÝ pri rozhodnutí SaS podporiť namiesto neho Radoslava Procházku nebol.

29. jan 2014 o 20:45 Mária Benedikovičová

Prezidentský kandidát PETER OSUSKÝ odstúpil aj pre slabú podporu. Pri rozhodnutí SaS podporiť namiesto neho Radoslava Procházku nebol.

Prečo ste sa rozhodli vzdať kandidatúry?

„Keď som kandidatúru prijímal, boli traja kandidáti. Časť pravicových voličov nemala koho voliť, tak som to považoval za službu pravicovému voličovi. Teraz, keď je už 15 kandidátov, nikto nemôže povedať, že si nemá z koho vybrať.“

Zavážili prieskumy, kde ste mali podporu okolo jedného percenta?

„Nech si o ich poctivosti a nemanipulovaní myslím čokoľvek, tieto výsledky boli pre mňa ukážkou, že pravicový volič si vybral alternatívu. Ja viem, koho budem voliť. Svojmu voličovi by som nikdy neradil. Osuského volič sa rozhodne, lebo má rozum a je kritický.“

Neboli ste pri rozhodnutí SaS podporiť Radoslava Procházku? Ste proti?

„Nie som členom vedenia SaS, preto som do tohto rozhodnutia nezasahoval. Nemám nijaký problém s tým, že si SaS vybrala pána Procházku. Už vlani som pre .týždeň povedal, že mojím prezidentom by bol on.“

Bolo to vaše rozhodnutie odstúpiť, alebo vás o to SaS požiadala?

„Vyplynulo to z diskusie.“

Kto s tým prišiel prvý?

„Hovorili sme o prieskumoch, o alternatívach.“

Navrhol vám Richard Sulík, aby ste to vzdali?

„Nikto mi to priamo nenavrhol. Že sa SaS rozhodla pre Procházku, akceptujem. Medzi nami sú prieniky.“

Musel Procházka sľúbiť SaS niečo za podporu?

„Neviem. Nemyslím si. Vedenie SaS prišlo k tomuto záveru po triezvej úvahe.“

Nepýtali ste sa Sulíka, prečo práve Procházka? Či sa napríklad dohadovali, že podporí kandidátov SaS pred eurovoľbami?

„Nemyslím si. Hovorím, už pred mnohými mesiacmi som vyjadril sympatie pánu Procházkovi.“

Milan Kňažko neprichádzal do úvahy?

„Milana Kňažka by si iste vybrali mnohí moji voliči. Je pánska vôľa vedenia strany i voličov vybrať si, koho uznajú za vhodného. Strana si z toho, čo existuje, nie že vybrala menšie zlo, vybrala si pomerne slušný kus dobra.“

SaS chce registrované partnerstvá. Ako vnímate, že sa Procházka zúčastnil na Pochode za rodinu?

„Ja ako prezident by som sa nezúčastnil ani na Pride, ani na pochode, pretože vždy hrozí, že tam budú ľudia, čo budú vybočovať z Božej vôle. A nechcem byť spájaný s takýmito ľuďmi. Ale ako občan by som sa zúčastnil na Pochode za rodinu. No s registrovaným partnerstvom nemám problém.“

Mnohí politici vyčítajú Procházkovi, že nie je tímový hráč a projektom Alfa triešti pravicu. Čo si o tom myslíte?

„Keď niekto z niekadiaľ odíde a zakladá stranu, tak sa naňho všetci vrhajú, že zakladá 350. stranu. Keď niekto s iným názorom ostane v prostredí, kde sa už necíti dobre a nezaloží stranu, tak je aj tak zle. Kolega Procházka teraz nekandiduje na nacvičovateľa spartakiády, ale kandiduje na sólo úrad.“

Veríte, že postúpi do druhého kola?

„Viera je veľmi málo významná pre túto vec. Myslím, že je nádejným kandidátom.“

Mal by vás niekto nasledovať a odstúpiť z volieb?

„Nikdy mi nenapadlo odporúčať, že by sa ešte ten a tá mali vzdať. Prijímam rozhodnutia za seba.“

Je Pavol Hrušovský vhodným kandidátom Ľudovej platformy?

„Ľudová platforma si vybrala toho, na kom sa vedela dohodnúť. Je to jej obrazom. Takisto, ako je parlament obrazom vôle voličov.“