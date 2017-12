Neonacistov na jeden deň zadržali, nakoniec im hrozí až dvanásť rokov

Minister vnútra Robert Kaliňák si nemyslí, že by obvinenie neonacistov trvalo pridlho.

29. jan 2014 o 20:56 Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. Piati útočníci, ktorí v októbri zbili zákazníkov nitrianskeho baru Mariatchi, sedeli od utorkovej noci do štvrtka rána v policajnej cele. Vyšetrovateľ ich obvinil z pokusu o ťažké ublíženie na zdraví a navrhol zobrať do väzby.

Neonacisti z Nitry a Šale by mohli skončiť vo väzení na päť až dvanásť rokov. Ešte v pondelok pritom polícia hovorila len o dvoch rokoch.

Policajti im nakoniec pripísali závažnejší spôsob konania. Zákon to pripúšťa vtedy, keď sa útočníci pokúsia ublížiť surovým či trýznivým spôsobom.

Obvinení sú už aj dvaja ďalší radikáli, ktorí zaútočili na bar opäť na Silvestra a majiteľovi Radovanovi Richtárikovi zlámali nohu.

„Ustaľuje sa totožnosť tretej, respektíve ďalších osôb,“ dodáva policajný prezident Tibor Gašpar.

Kaliňák: Zbierali dôkazy

Chronológia Útoky skínov v Nitre odohrali sa v októbri a na Silvestra minulého roka,

a minulého roka, ani štyri mesiace po prvom z nich nikoho neobvinili,

po prvom z nich nikoho neobvinili, v utorok 28. januára o prípade napísal denník SME ,

, ešte v ten večer a počas stredy bolo obvinených 7 ľudí.

Polícia útočníkov obvinila po štyroch mesiacoch.

Minister vnútra Robert Kaliňák si nemyslí, že by príprava na obvinenie trvala polícii dlho, aj keď pripustil, že nie je náhoda, že prišlo deň po zverejnení prípadu v denníku SME.

„Polícia mala záujem – po tom, čo mala k dispozícii video, pretože ten útok bol naozaj masívny - o kvalifikáciu, ktorá je prísnejšia ako obyčajné ublíženie na zdraví.“

Kaliňákove argumenty zopakoval aj premiér Robert Fico.

„Ak by sa na prípad pozrel človek laicky, povedal by, že išlo len o ublíženie na zdraví, nebodaj, by ho prekvalifikoval na priestupok, ale bol by to výsmech,“ vysvetľoval na tlačovej konferencii.

Pre denník SME sa Fico nevyjadruje. „Polícii trvalo vyšetrovanie dlhšie, lebo potrebovala získať posudky, aby útok posúdila vážnejšie.“

Znalec: Nemuseli čakať

Súdny znalec a docent trestného práva Peter Kováč vysvetlenie spochybňuje.

„Z kamerového záznamu je zrejmé, že skutok sa stal, aj to, kto bol páchateľom. Nebol dôvod čakať, tam sa mohlo ihneď vzniesť obvinenie z trestného činu výtržníctva.“

Prvé obvinenie potom mohli ďalším dokazovaním rozšíriť o ďalšie trestné činy.

„Keď niekoho kopete do hlavy, je veľký predpoklad, že dôjde k otrasu mozgu s dĺžkou liečenia minimálne desať až štrnásť dní,“ pokračuje Kováč.

„Čiže, už ide o ublíženie na zdraví. S ďalšími dôkazmi či lekárskymi posudkami možno obvinenie opäť prekvalifikovať.“

Proti postupu polície na internete koluje petícia, ktorú podpísalo päťtisíc ľudí. Žiada odvolanie nitrianskeho krajského policajného riaditeľa aj ministra vnútra.

Zbierajú sa na právnikov

Na Mariatchi bar pravidelne útočia neonacisti, ktorí sa každú sobotu stretávajú v blízkom súkromnom kartárskom klube Walhala.

Chystajú sa aj tento týždeň, aby vyzbierali peniaze na právnika pre tých, ktorí sú obvinení.

Primátor Nitry Jozef Dvonč povedal, že situáciu v okolí mienia sledovať. „Budeme vo zvýšenej miere monitorovať centrum a vynaložíme dostupné sily na elimináciu podobných javov.“

Do klubu chodia ľudia, ktorí v minulosti kandidovali za Ľudovú stranu – Naše Slovensko Mariana Kotlebu.

Banskobystrický župan sa od nich v utorok dištancoval na Facebooku. „Ani s jedným z nich strana v súčasnosti nie je v kontakte.“ Urobil to až po reakciách, ktoré útok vyvolal.

V pondelok, pred zverejnením videa s útokom jeho hovorca Miroslav Belička denníku SME odkázal, že na otázky o osobných vzťahoch predsedu kraja nemusí odpovedať.

V utorok zase redaktorovi tvrdil, že nevie, o čom je reč.

