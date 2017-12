Kto by mal byť náš strategický partner mimo Únie? (prezidentská anketa)

-

(KDH, Most, SDKÚ)

Sme členmi NATO a USA predstavujú aj veľký ekonomický potenciál, ktorý pomáha Slovensku ako v prípade US Steel Košice, ale mohol by byť aj trhom pre naše firmy. Slovensko by malo byť aj aktívnejšie v ekonomickej diplomacii a otvárať dvere slovenským podnikateľom v zahraničí.