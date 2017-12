Neonacistov stíhajú na slobode, Čižnár to dáva preskúmať

Radikáli sa vo svojom klube stretnú opäť v sobotu. Polícia sľubuje, že posilní hliadky.

30. jan 2014

Neonacisti kopali ľudí do hlavy, zachytila to kamera.(Zdroj: REPROFOTO – SME)

BRATISLAVA. Piatich útočníkov na zákazníkov nitrianskeho baru Mariatchi prepustili.

V policajnej cele sedeli od utorka večera do štvrtkového rána. Návrh vyšetrovateľa, aby ich zobrali do väzby, cez prokuratúru neprešiel.

„Okresná prokurátorka rozhodla o prepustení všetkých obvinených zo zadržania, lebo nezhliadla ani jeden z dôvodov väzby,“ potvrdil hovorca krajskej prokuratúry v Nitre Ján Ludva.

Tie sú podľa zákona tri – ak by hrozil útek obvinených, tlak na svedkov alebo pokračovanie v trestnej činnosti.

Rozhodnutie ešte preverí generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý zároveň plánuje preskúmať postup prokuratúry od začiatku.

Majú iný názor

Chronológia Útoky skínov v Nitre odohrali sa v októbri a na Silvestra minulého roka,

a minulého roka, ani štyri mesiace po prvom z nich nikoho neobvinili,

po prvom z nich nikoho neobvinili, v utorok 28. januára o prípade napísal denník SME ,

, ešte v ten večer a počas stredy bolo obvinených 7 ľudí.

Prepustenie obvinených nechceli komentovať majiteľ baru Radovan Richtárik ani ministerstvo vnútra.

„Prokurátor je pánom trestného konania,“ odpísal hovorca rezortu Ivan Netík.

Bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak pre SME povedal, že sa stotožňuje s názorom polície, ktorá pre obvinených väzbu navrhla. Podľa neho je možné, že sa útoky môžu zopakovať.

Podobný názor má aj špeciálny prokurátor Ján Hrivnák.

„Nechcem komentovať konkrétne rozhodnutie,“ hovorí. „Ale ponechaním viacerých páchateľov na slobode hrozí, že sa budú navzájom ovplyvňovať a že budú ovplyvňovaním svedkov mariť vyšetrovanie.“

Hrivnák zdôrazňuje, že v Nitre sa útoky zopakovali a nemusí záležať na tom, že majiteľa baru na Silvestra nenapadli presne tí istí ľudia, ktorí kopali do ľudí v októbri.

„Ak za útokmi stojí tá istá skupina ľudí, len v inom obsadení, dá sa na to poukázať ako na hrozbu, že sa bude pokračovať v takejto trestnej činnosti.“

„Podľa môjho názoru by bolo adekvátne v tejto situácii podať návrh na vzatie do väzby,“ dodáva špeciálny prokurátor s tým, že väzba by mala aj preventívny účinok.

„Štát by ukázal, že má páky na to, ako proti takýmto negatívnym javom bojovať.“

Bitku začali radikáli

Útočníci sa ešte v októbri obhajovali tým, že konflikt nezačali oni a vraj ich v bare napadli ako prvých.

Denník SME hovoril s niekoľkými svedkami, ktorí opísali, že za bitkou stáli neonacisti, ktorí provokovali barmanov a začali robiť hluk, keď im odmietli predať cigarety.

Následne napadli majiteľa baru, ktorý ich chcel poprosiť, aby odišli. Až potom ich skupina zákazníkov vyhodila z baru von.

O pár sekúnd ich zachytila mestská kamera, ako sa vrátili s posilou a niekoľkých ľudí skopali do bezvedomia.

Za útokmi na Mariatchi bar sú neonacisti, ktorí sa stretávajú v súkromnom kartárskom klube Walhala. V sobotu večer sa tam zídu opäť, plánujú zbierať peniaze na právnika pre obvinených.

Obete môžu ochrániť

Nitrianska polícia sľubuje, že v uliciach zabezpečí poriadok.

„Vzhľadom nato, že medializácia prípadu spôsobila ďalšie zvýšenie sústredenia konfliktných osôb v tejto oblasti, budeme tento priestor kontrolovať i naďalej zvýšeným počtom hliadok všetkých policajných služieb,“ odpísala hovorkyňa Renáta Čuháková.

Minister vnútra Robert Kaliňák ešte v stredu povedal, že polícia môže poškodeným zaistiť ochranu, ak o ňu požiadajú. Majiteľ baru Richtárik povedal, že o nej bude uvažovať.

Okrem októbrového útoku, ktorý zaznamenali mestské kamery a video zverejnilo SME, neonacisti bar napadli opäť na Silvestra.

Policajti už obvinili aj ďalších dvoch útočníkov, ktorí vtedy majiteľovi baru zlomili nohu.

