Fico a Borec chcú oddeliť funkciu predsedu Najvyššieho súdu a Súdnej rady

Premiér a minister spravodlivosti navrhujú v justícii rovnakú zmenu, akú Smer dvakrát zamietol.

30. jan 2014 o 13:24 Michal Piško, Michal Piško a tasr, sita

BRATISLAVA. Strácame trpezlivosť s justíciou, oznámil pred tromi týždňami kandidát Smeru na prezidenta Robert Fico.

Vo štvrtok ako premiér navštívil ministerstvo spravodlivosti, aby s ministrom Tomášom Borecom oznámili prvé návrhy reformy.

Jedným z nich je oddeliť funkcie šéfa Najvyššieho súdu a Súdnej rady, ktoré dnes zastáva Štefan Harabin. Smer už dvakrát rovnaký návrh Lucii Žitňanskej z SDKÚ odmietol.

Hovoria o kampani

Fico vo štvrtok prišiel aj s návrhom, aby všetkých 1400 sudcov muselo získať bezpečnostnú previerku. Napriek podozreniam z kontaktov s drogovým dílerom Bakim Sadikim ju od NBÚ získal aj Harabin.

Fico tvrdí, že o návrhoch chce rokovať aj s opozíciou.

„Stalo sa len to, že minister Borec sa zapojil do prezidentskej kampane Roberta Fica,“ vraví Žitňanská.

Podobne reagovali aj Ficovi protikandidáti Andrej Kiska a Pavol Hrušovský.

Návrhy privítal Harabin, ktorý o nich chce viesť odbornú diskusiu.

Fico čaká na Harabina

Premiér ani vo štvrtok nechcel komentovať, či by ako prípadný prípadný prezident vymenoval Harabina znovu za predsedu Najvyššieho súdu.

„Ja som čítal, že pán Harabin uvažuje, či vôbec bude kandidovať, takže počkajme si na jeho rozhodnutie,“ poznamenal Fico, ktorý pripustil, že v takom prípade by vyjadril.

Harabin tvrdí, že pre pracovnú zaneprázdnenosť sa úvahami o kandidatúre ešte nezaoberal. Dôležitý je v jeho prípade aj výsledok marcových volieb prezidenta.

Viacerí prezidentskí kandidáti sa už vyjadrili, že by ho vymenovať odmietli.

Borec predstavil ďalšie návrhy

Minister Borec predstavil aj ďalšie plány, ako zvýšiť zodpovednosť sudcov, a na druhej strane posilniť právomoci predsedov súdov.

Pri 13. a 14. plate chce sprísniť podmienky ich priznania. Teraz stačí pre sudcu odpracovať 75 dní za polrok. Zrušiť by sa mala aj možnosť domácej práce.

V prípade PN sudcov, ktorú dnes v plnej miere preplácajú, chce zvýšiť kontrolu.

„Máme signály, že sa to sčasti zneužíva určitými sudcami,“ povedal. Súd by po novom mohol požiadať o preskúmanie zdravotného stavu sudcu a Sociálna poisťovňa by mu musela vyhovieť.

Na sudcov by chceli preniesť aj zodpovednosť za časť náhrady škody, ktorú by priznal Európsky súd pre ľudské práva alebo Ústavný súd za prieťahy v konaní.

Za doteraz nehonorovanú prácu v disciplinárnych senátoch chce sudcom priznať odmeňovanie.

Borec tiež navrhuje, aby bol na veľkých súdoch aj druhý podpredseda a aby predsedu menovali na dlhšie ako trojročné obdobie.