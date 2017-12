Fico: Zoznam z emisnej kauzy som nevidel, môže to byť bluf

Opozícia chce mimoriadnu schôdzu k emisnej kauze. Podľa premiéra tak robí pre blížiace sa prezidentské voľby.

30. jan 2014 o 15:09 tasr, sita

BRATISLAVA. Predseda vlády Robert Fico (Smer) tvrdí, že nevidel zoznam ľudí, ktorí sa mali obohatiť na obchode s emisiami.

Vyhlásil to v reakcii na krok opozičných strán, ktoré iniciujú mimoriadne rokovanie Národnej rady s cieľom získať zoznam, ktorý poskytli švajčiarske orgány.

video //www.sme.sk/vp/29135/

Ukazuje na rozruch pred voľbami

Fico podľa svojich slov nevie, prečo opozícia tvrdí, že on má nejaký zoznam.

"Do vyšetrovacích spisov nechodím a vyjadril som sa, že čo sa dá zverejniť, nech sa zverejní. Ja s tým nemám absolútne žiaden problém. Žiaden zoznam som nevidel, môže to byť nejaký bluf," povedal.

"Dobre sa to počúva, že je tu niečo, poďme to zverejniť a keď to náhodou neexistuje, budú vytvárať obraz, že sa to zakrýva," odkázal opozícii.

Podľa Fica je evidentné, o čo tu teraz ide.

"Kto bol v rokoch 2010 až 2012 vo vláde? Zrazu idú prezidentské voľby a je tu nejaký problém. Toto je podľa vás dôveryhodné?" pýtal sa.

Frešo: Fico prevzal zodpovednosť

Návrh na mimoriadnu schôdzu podali strany združené v Ľudovej platforme (KDH, Most-Híd, SDKÚ) spolu s niektorými nezaradenými poslancami.

Ich cieľom je vypočuť si informácie o vyšetrovaní kauzy z čias prvej Ficovej vlády.

"Ak predseda vlády Robert Fico nie je schopný tento zoznam poskytnúť, nemá právo kandidovať na post prezidenta. Postavil sa totiž na stranu ľudí, ktorí sú na zozname, teda tých, ktorí sa na tom nabalili," vyhlásil šéf SDKÚ Pavol Frešo.

Zároveň tvrdí, že Fico vtedy odvolal ministra životného prostredia, ale obchod bežal roky ďalej.

"Prevzal osobnú politickú zodpovednosť za tento obchod," povedal Frešo.