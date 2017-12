Osobnosti vyzývajú pravicových kandidátov, aby podporili postupujúceho

Výzva Ide o nás všetkých

My, občania Slovenskej republiky, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej krajiny, si uvedomujeme, že deľba moci patrí medzi najdôležitejšie vlastnosti demokratického štátu. Z tohto hľadiska by zvolenie kandidáta Roberta Fica za prezidenta Slovenskej republiky viedlo k získaniu neobmedzenej moci na Slovensku v rukách jednej politickej strany a jednej osoby.

Uvedomujeme si, že rozhodujúci protikandidáti Roberta Fica – Gyula Bárdos, Ján Čarnogurský, Pavol Hrušovský, Andrej Kiska, Milan Kňažko a Radoslav Procházka – zápasia v prvom kole medzi sebou o to, kto z nich dostane v druhom kole šancu stať sa prezidentom Slovenskej republiky. Uvedomujeme si, že všetci vstupujú do prvého kola so svojimi programami, a že programy jednotlivých kandidátov sú rozdielne. Za podstatné však pokladáme to, čo všetkých spája - že si neželajú absolútnu kumuláciu moci, rešpektujú parlamentnú demokraciu a platné medzinárodné záväzky Slovenskej republiky. To sa dá dosiahnuť len tak, ak bude mať uchádzač o funkciu prezidenta v druhom kole jednoznačnú podporu všetkých rozhodujúcich kandidátov na funkciu prezidenta. Preto by mal volič už pred prvým kolom prezidentských volieb dostať ako jeden zo základných signálov zodpovednosti rozhodujúcich uchádzačov posolstvo, že sú pripravení verejne podporiť toho z rozhodujúcich kandidátov, ktorý postúpi do druhého kola.

Preto vyzývame Gyulu Bárdosa, Jána Čarnogurského, Pavla Hrušovského, Andreja Kisku, Milana Kňažka a Radoslava Procházku, aby vedomí si dôležitosti prezidentských volieb v roku 2014 ešte pred prvým kolom verejne potvrdili svoj záväzok podporovať v druhom kole toho spomedzi seba, kto v ňom bude protikandidátom Roberta Fica.