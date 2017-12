Ak Kaliňák nahradí Fica, ministrom vnútra by mohol byť šéf SIS Valko

V Smere sa o nástupcovi Roberta Kaliňáka zatiaľ hovorí neoficiálne. Viacerí spomínajú Jána Valka.

30. jan 2014 o 21:07 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Hoci sa v Smere oficiálne nehovorí, kto nahradí Roberta Fica, ak sa stane prezidentom, a Roberta Kaliňáka, ak nastúpi na Ficovo miesto, neoficiálne sa o tom už týždne špekuluje.

„Zrejme to bude človek s veľmi silným zázemím v strane, nie človek z ministerstva vnútra,“ povedal SME zdroj z vedenia Smeru.

Ficov chránenec

Jediným človekom z vedenia strany, ktorý sa okrem Kaliňáka dlhodobo zaoberal problematikou bezpečnosti, je minister práce Ján Richter. Ten sa však na výmenu ministerského postu nechystá.

Zdroje z parlamentu aj z vedenia strany opisujú inú rotáciu: ministrom vnútra by sa mohol stať súčasný šéf Slovenskej informačnej služby Ján Valko. Je blízkym spolupracovníkom a chránencom Fica.

Vo vedení SIS by ho mal nahradiť jej bývalý šéf Jozef Magala, ktorý teraz šéfuje Národnému bezpečnostnému úradu.

Nahradenie Kaliňáka niektorým z dvojice štátnych tajomníkov Jozef Buček a Marián Saloň nie je pravdepodobné.

Rovnako nie je príliš pravdepodobné, že by sa ministrom stal niekto iný z rezortu - napríklad policajný prezident Tibor Gašpar.

Vláde Smeru, ktorá by vznikla po odchode Fica do prezidentského paláca, by zostali len necelé dva roky. Mandát má do volieb na jar 2016.

Dosť času

Valko bol pred nástupom do tajnej služby ako nominant Smeru riaditeľom a šéfom predstavenstva Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti. S jeho osobou nie sú spojené väčšie škandály.

Už pred jeho vymenovaním ho ľudia zo Smeru vnímali ako človeka so silnými väzbami priamo na Fica.

Rovnaké väzby má na Fica aj Magala. Jeho nevýhodou je vyšší vek. Má 70 rokov - o tridsať viac ako Valko.

Podpredseda Smeru Vladimír Maňka tvrdí, že v Smere neprebieha diskusia ani o ministerskom, ani o premiérskom kresle. „Bolo by to predčasné. Ešte neboli voľby a už by sa delili funkcie v rámci nejakej medializácie.“

Na výber nového premiéra a ministra bude mať Smer v prípade Ficovho víťazstva dosť času.

Druhé kolo prezidentských volieb je 29. marca, inaugurácia nového prezidenta má byť až 15. júna. To je termín, dokedy treba obmeniť vládu.