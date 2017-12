Osobnosti z Nitry sú útokom neonacistov zhrozené

Reakcia Nitrianskeho biskupstva

Aby neprišlo k nedorozumeniu

Sú situácie, keď je potrebné vysvetliť to, čo už bolo povedané alebo napísané. A to najmä preto, aby bolo možné zverejnené slová pochopiť tak ako boli v skutočnosti myslené.

Mám na mysli článok denníka SME (z 31. 1. 2014), v ktorom oslovil niektoré osobnosti Nitry, aby sa vyjadrili k útokom na miestny študentský bar. Oslovili (cez hovorcu) aj nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka. Cez hovorcu odpovedal, že sa k tomu nebude vyjadrovať. Aby však neprišlo k nedorozumeniu je potrebné dodať: To, že sa nitriansky biskup nevyjadril k tomuto konkrétnemu prípadu v žiadnom prípade neznamená jeho súhlas alebo sympatiu k akýmkoľvek útokom na jednotlivca či ľudské spoločenstvo. Vonkoncom to neznamená ani jeho toleranciu voči hnutiam, skupinám či ideológiám, ktoré šíria nenávisť k iným ľuďom. Mnohokrát pripomína - predovšetkým počas stretnutí s veriacimi na bohoslužbách – dôležitosť rešpektovania ľudskej dôstojnosti každého človeka, potrebu konania skutkov lásky k blížnemu.

To, že sa k tomuto prípadu nevyjadril znamená iba to, že sa nechce stavať do pozície toho, kto bude posudzovať a komentovať jednotlivé odsúdeniahodné a poľutovaniahodné činy. Napokon je predsa jasné, že kresťanská morálka ich odmieta.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva