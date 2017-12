Vymenovali by ste Štefana Harabina? (prezidentská anketa)

-

Sľubujem občanom, že urobím poriadok v justícií v rámci prezidentských kompetencií a tento sľub so Štefanom Harabinom na čele Najvyššieho súdu sa zrealizovať nedá. Preto ma zarážajú slová Roberta Fica o nespokojnosti s justíciou, keď nesie plnú zodpovednosť za to, že Harabin bol za jeho prvej vlády ministrom spravodlivosti a neskôr šéfom Najvyššieho súdu.

Počkal by som na rozhodnutie Ústavného súdu, akékoľvek iné konanie považujem za nezodpovedné krivenie ústavných tradícií. Ak Ústavný súd povie, že prezident Gašparovič neporušil ústavu a mal právo nevymenovať Jozefa Čentéša, využil by som toto právo a Štefana Harabina by som nevymenoval. Zároveň by som ako prezident apeloval na ústavné orgány štátu, aby neexistovali tri výklady toho istého. Buď by mal ústavný súd zjednotiť svoje rozhodnutia, alebo parlament opraviť ústavu tak, aby sme odstránili zámienky na takéto spory.