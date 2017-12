Kotleba píše ukrajinskému prezidentovi Janukovyčovi: Neustupujte

List Mariana Kotlebu Viktorovi Janukovyčovi:

Vaša Excelencia,

už niekoľko týždňov s hlbokým znepokojením sledujem výtržnosti a pouličné nepokoje, zmietajúce Ukrajinu. Zároveň so stúpajúcou agresivitou pouličných výtržností registrujem aj rastúci tlak na predstaviteľov ukrajinskej vlády a Vás, Vaša Excelencia, ako vrcholného predstaviteľa krajiny a zároveň symbol ukrajinskej štátnosti.

Ako Slovan si v plnom rozsahu uvedomujem, o čo sa v súčasnosti na Ukrajine bojuje. Európska únia potrebuje nové trhy a teroristická organizácia NATO sa snaží priblížiť k hraniciam Ruskej federácie. Ako občan členského štátu EÚ Vám môžem zodpovedne povedať, že otvorenie sa EÚ neprinesie ukrajinskému ľudu nič dobré. Ukrajina sa stane len ďalším obrovským trhom, na ktorom nebude miesto pre pôvodnú ukrajinskú produkciu. Výrobu nahradí dovoz a konzum a státisíce ľudí príde o prácu. Na konci tohto procesu nebude nič iné, ako totálne zotročenie ukrajinského ľudu a prevod ukrajinskej pôdy do rúk cudzích investorov. Presne tak, ako sa to v súčasnosti odohráva aj na Slovensku.

Po vstupe do EÚ moja vlasť de facto stratila štátnu nezávislosť a pod hrozbou sankcií je nútená dodržiavať rôzne nezmyselné smernice, nariadenia a iné predpisy, ktoré nám diktuje Brusel a ktoré vyslovene a jednoznačne poškodzujú národnoštátne záujmy SR a jej obyvateľov. Dôsledkom tejto politiky je neustály rast cien, vysoká nezamestnanosť, zhoršujúci sa zdravotný stav národa, strata politickej a ekonomickej samostatnosti, narastanie štátneho dlhu a celkový rozvrat nášho hospodárstva.

Vaša Excelencia! V záujme budúcnosti slovanských národov Vás prosím a zároveň aj žiadam, aby ste v žiadnom ohľade neustupovali skupinám, ktoré sa pouličnými nepokojmi a útokmi na vládne inštitúcie jej predstaviteľov snažia rozbiť územnú celistvosť Ukrajiny a ohroziť jej zvrchovanosť a nezávislosť. S teroristami nemožno vyjednávať, pretože nič z toho, čo by Vám sľúbili, by nemysleli úprimne. Pre príklad nemusíme chodiť ďaleko do histórie. Stačí, keď sa pozrieme na osud srbského národného hrdinu Slobodana Miloševiča.

Vaša excelencia! Zachráňte Ukrajinu, ešte kým máte na to silu a prostriedky. Už o mesiac môže byť neskoro!

S úctou,

Marián Kotleba,

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja