Pýtajú silné lieky, niekedy majú prednosť. Ako sa starajú o väzňov

Ombudsmanke Jane Dubovcovej sa štvrtina väzňov v prieskume sťažovala na zdravotnú starostlivosť.

31. jan 2014 o 20:07 Dušan Mikušovič

NITRA. Na nádvorí ženskej väznice sa v dvoch radoch šikuje asi desať odsúdených v modro-sivých mundúroch.

Každá z nich má cez ramená prehodenú stužku. Niektoré svetlooranžovú, iné bielu s bodkami. Dozorcovia tak vidia, do ktorého stupňa stráženia väzenkyne patria.

Ženy čakajú na povel jednej z dozorkýň, potom pochodujú smerom k ubytovacej časti. Je krátko po dvanástej popoludní a čaká ich ešte polovica zmeny v práci.

Pracovať musia podľa zákona všetky odsúdené. V Nitre najmä šijú topánky, v lete pomáhajú vo vinohradoch. Tresty si tam odpykáva asi 250 žien.

Aj za mrežami sa ich bežný deň podobá tomu, ktorý žije väčšina z nás. Musia ráno vstávať, cez deň pracovať či občas ísť k lekárovi.

Ordinujú vo väznici

Ombudsmanka Jana Dubovcová v decembri zverejnila výsledky prieskumu, v ktorom sa necelých päť stoviek väzňov pýtala, ako sú spokojní so zdravotnou starostlivosťou. Tri štvrtiny väzňov sa na žiadne problémy nesťažovali, zvyšok mal opačný názor.

Vyčítali lekárom, že sa k nim správajú arogantne alebo im nepredpisujú lieky. „Lekár naordinuje namiesto liekov pitie vody či na bolesť hrdla kloktanie slanej vody,“ píše sa v prieskume.

V ženskej väznici v Nitre hovoria, že žiadnu opodstatnenú sťažnosť nemali už niekoľko rokov. Väznica nebola medzi tými, kde robili prieskum, a denník SME nemal možnosť počas návštevy hovoriť priamo s odsúdenými.

Ambulancie majú priamo v budove hneď tri – sídli tam všeobecný lekár, každý týždeň dochádza zubárka a gynekológ.

Ordinácie sa podobajú tým v poliklinikách v každom okresnom meste. Na chodbe cítiť dezinfekciu, na stene visia plagátiky s radami pre zdravší život.

Denne ošetria asi tridsať väzenkýň. Každé ráno ich dozorcovia obídu s knihou, a odsúdené, ktoré chcú ísť na prehliadku, sa do nej zapíšu. Strážcovia ich potom jednu po druhej, podľa rozvrhu, odvedú do ordinácie.

K akútnym prípadom volajú pohotovosť, keď treba, odsúdenú prevezú do nemocnice.

Zväčša do väzenskej v Trenčíne, no ak by prevoz nezvládla, aj do civilnej, kde ju strážia dozorcovia v civile. Sedia pri nej v izbe ­ policajti pred dverami nemocničnej izby bývajú len vo filmoch.

Väzenská kuchyňa. FOTO: SME - Vladimír Šimíček

Čakajú ako ostatní

Na ortopédiu, urológiu či CT objednávajú odborných lekárov mimo budovy.

Miloš Gašparovič, ktorý je vedúcim lekárom v ďalšom nitrianskom ústave pre obvinených aj odsúdených, hovorí, že ich zabezpečujú čo najskôr.

„Ak ide o ortopédiu, kde sa bežne čaká dlhšie, zvykne to byť do dvoch týždňov, na chirurgiu či urológiu keď objednáme dnes, zajtra tam odsúdený môže ísť.“

V ombudsmankinom prieskume sa väzni na čakanie na odborné vyšetrenia sťažovali.

Hovorca zboru väzenskej stráže Adrián Baláž vysvetľuje, že tí, čo sú vo väzení dlhšie, často stratia predstavu, koľko sa na špecializované úkony bežne čaká vonku.

„Nikto z nás nejde na CT hneď, vždy to trvá niekoľko týždňov,“ hovorí.

Väzni nemajú prednosť pred civilmi, no stáva sa, že ich špecialista vezme rýchlejšie. Aj preto, že do ordinácie prichádzajú s eskortou. Pre pacientov je bezpečnejšie, ak s nimi nesedia v čakárni.

Simulantov netrestajú

Lekár Gašparovič hovorí, že vyšetrenia nezľahčujú ani vtedy, keď vidia, že väzni môžu simulovať.

Problémom je, že do väzníc prichádza mnoho závislých a od lekárov sa snažia vymámiť čo najsilnejšie tabletky. Bežne pýtajú Tramal, ktorý utišuje silnú bolesť a je veľmi návykový.

Gašparovič nesúhlasí ani s tým, že by väzňom mohli odmietnuť zdravotnú starostlivosť. V ombudsmankinom prieskume pätina väzňov tvrdila, že sa s niečím podobným stretla.

Nestáva sa to vraj, ani keď väzni nemajú na doplatky na vyšetrenia či lieky.

„Ak odsúdený v tej chvíli nemá peniaze, zaplatí zaňho ústav. Väzňovi sa to pripíše ako dlh, ktorý sa neskôr vyrovná z jeho príjmov,“ hovorí Baláž.

Z ombudsmankinej správy vyplýva, že úroveň starostlivosti sa môže vo väzniciach líšiť.

„Súčasná prax nevylučuje možnosť, že na základe nekvalifikovaného úsudku strážcu môže byť spôsobený zásah do práv väzňa tým, že sa mu nedostane zdravotnej starostlivosti,“ píše sa v nej.

Štefan Ronec, ktorý sa venuje vzdelávaniu vo väzniciach a v minulosti jednej šéfoval, lekársku starostlivosť nekritizuje. „Aj v porovnaní so zahraničím je to skôr nadštandard,“ hovorí.

Gynekológ v nitrianskej ženskej väznici sa stretáva aj s tým, že väzenkyňa príde už tehotná.

„Ak sa potvrdí gravidita, ústav na základe stanoviska lekára dáva návrh na prerušenie výkonu trestu, o ktorom rozhodne okresný súd,“ vraví šéfka väznice Eleonóra Grófová.

„Odsúdená je prepustená domov a tam zostane do jedného roku veku dieťaťa, potom musí opäť nastúpiť na výkon trestu.“

Väzenská jedáleň. FOTO: SME - Vladimír Šimíček